Az elmúlt év tavaszán és nyarán visszatért az élet a megyei nyugdíjasklubokba. A szövetség is sorra szervezte a rendezvényeket. Most azonban a világjárvány ötödik hullámával küzdünk, ami veszélyes lehet az idősek számára.



Mindent a biztonságért



– Mindent megteszünk a tagjaink biztonságáért – mondta lapunknak Román Demeterné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke a legutóbbi megyei értekezlet után. – A megyei közgyűlést is online tartjuk majd, a beszámolót e-mailben küldjük el az érintetteknek. Igyekszünk a kontaktokat a minimálisra szorítani, és akkor is a legszigorúbb higiéniai szabályokat tartjuk és tartatjuk be. Egyre több olyan hozzánk tartozó szervezetről tudunk, akik ismét visszahúzódnak. Inkább kivárnak, amit természetesen meg is értünk, hiszen a személyes biztonságunk mellett mások egészségének megőrzése is a feladatunk.





Versmondók kerestetnek



Korábban arról beszélgettünk, hogy tavasszal szeretnének újra közösségi eseményeket szervezni.



– Erről továbbra sem tettünk le – hangsúlyozta Román Demeterné. – A találkozások nagyon fontosak, különösen azok számára, akik idős korukra a családjukon kívül másokkal nem érintkeznek. A magány nagyon veszélyes, kutatások is igazolják, hogy az egyedül élő emberek egészsége könnyebben megromlik. Jó volt látni, amikor tavaly tavasszal és nyáron össze tudtunk jönni egy-egy nagy eseményen, hogy a résztvevők mennyire örültek egymásnak. A beszélgetés, a versenyeken a közös mozgás, a fizikai és szellemi aktivitás visszahozza mindenkibe a vitalitást és erre nagyon nagy szükségünk van. Éppen ezért már elkezdtük szervezni az áprilisra tervezett megyei vers- és prózamondó versenyünket, aminek tétje is lesz, hiszen a legjobbak országos megmérettetésen képviselik majd a régiónkat. Az elmúlt évhez hasonlóan szeretnénk ebben az esztendőben is megrendezni a tavaszi nagy sportversenyünket Napkoron. Marad a helyszín, mert egy évvel ezelőtt nagyon jól éreztük magunkat, és a bevált csapat mellett ragaszkodunk a már jól bevált Kerekerdőhöz.



– Nyárra tervezzük a kulturális seregszemlénket, ami a korábbihoz hasonlóan szintén regionális lesz, azaz várjuk a szomszéd megyékből érkező nyugdíjas szervezeteket, -klubokat. Szeptember végén lesz az idősek világnapjához kötődő nagy rendezvényünk, novemberben pedig a nyíregyházi városi egyesülettel közösen megtartjuk a tüdőgyulladás elleni sétánkat Sóstón, decemberben évzáró rendezvényként készülünk az Idősek karácsonyára. Ezek csak a kiemelt nagy eseményeink, emellett a klubjaink és szervezeteink saját maguk számára remélhetőleg sok közös programot rendeznek majd az év során, ha javul a járványügyi helyzet – tette hozzá az elnök.