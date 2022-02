Mint ahogy arról beszámoltunk, a Kossuth rádió Országjáró című műsora egy héttel ezelőtt Kisvárdára, Mándokra és Tuzsérra látogatott. A műsor körbejárta e tájegységet, bemutatta természeti s épített értékeit, történelmét, de érdekes, különleges embereket is mikrofonvégre kaptak – és persze a térség gasztronómiai kincseit is a hallgatók figyelmébe ajánlották. Többek között a darás káposztát és a rántott krumplilevest – e finomságokról Nemes Tiborné Vonó Erika mándoki helytörténész, a helyi ízőrzők képviselője mesélt.



A szegények eledele



– A töltött káposztába nálunk rizs helyett kukoricadara kerül, füstölt hússal készül, és a tölteléket savanyú káposztába göngyöljük. Régebben az asszonyok szombaton készítették el, a családok pedig vasárnap reggelire ették. Gyakran került az asztalra rántott krumplileves is, aminek volt egy szegény és egy gazdag változata. Előbbi egy zöldségekkel dúsított leves, amire rántást készítettek, az utóbbiba jó minőségű házi füstölt kolbászt is tettek, illetve annyi tojást is belecsorgattak, amennyien ettek belőle – mondta Nemes Tiborné Vonó Erika, aki desszertként kőttes kalácsot ajánlott mákkal, dióval, túróval vagy akár káposztával töltve.



Oroszné Varga Karolina egy másik egyszerű ételről, a krumplilángosról beszélt.



– Ezt a szegények eledelének is nevezték, hiszen csupán három alapanyag kellett hozzá: krumpli, liszt és só, és mert ezek minden háztartásban voltak, sokszor került az asztalra. A krumplit meg kell főzni, megtörni és hagyni kihűlni egy olyan tálban, aminek liszt van az alján. Ha kihűlt, henger alakúra nyújtották, felszeletelték, vékonyra nyújtották és forró vaslapon megsütötték. Ma is gyakran készítik, de már palacsintasütőben, több helyen pedig szilvalekvárt tesznek rá – mesélte.



A tuzséri Klicsu Ferencné a tésztából font alkotásait mutatta be és az almarózsakalácsról is beszélt. A fonatok egy tuzséri almaszüret kellékeit formázzák, így láthatunk szekeret, létrát, ládát és kosarat is. Kiderült, hogy az almarózsakalács kelt tésztából készült: a rudakat összefonta, kiforgatta, majd 25-30 perc alatt megsütötte. Az almát vékony szeletekre vágta, forró vízben tartotta 2-3 percig (a vízbe kevés citromlevet tett, hogy a gyümölcs szép fehér maradjon), majd rózsát formázott belőle, s ez került a kalács közepébe.



Ordából készült töltelék



A kisvárdai Kerezsi Bélát és feleségét, Zsuzsát a pandémia segítette hozzá ahhoz, hogy új utakra lépjenek és létrehozzák kézművessajt-manufaktúrájukat. A bezártság hónapjaiban kenyeret sütöttek, kertészkedtek, majd egy reggel felébredtek és elhatározták: sajtot fognak készíteni. Elkezdték képezni magukat, s mert tudták, hogy minden az alapanyagon múlik, vettek két tehenet, így saját tejet dolgoznak fel.

Füstölt és gyúrt sajtokat készítenek, folyamatosan fejlesztenek, az egyik újításuk pedig egy olyan bonbon, aminek a tölteléke ordából készül. Hetvenszázalékos holland csokoládét használnak: ezt megolvasztják, formába öntik, majd megtöltik. Egyelőre vaníliás ízben készül a nem mindennapi bonbon, s most a szilváson dolgoznak, de mint elmondták, sok-sok próbálkozás kell ahhoz, hogy az ízek tökéletes harmóniában legyenek egymással.