Nagyon sokan kíváncsiak a Móricz Zsigmond Színház Idétlen időkig című előadására, így a musicalt bérletszünetben is folyamatosan játsszák, hogy ki tudják elégíteni a nézői igényeket. A felfokozott érdeklődés nem véletlen, hiszen London és Helsinki után Nyíregyháza a harmadik olyan európai város, ahol a közönség láthatja a Broadwayról indult zenés darabot, ez pedig a színház, a társulat és a magyar változat alkotóinak elismerése is egyben. Annak a teátrumnak, amely Broadway-darabot akar bemutatni, szigorú kritériumoknak kell megfelelnie, a munka pedig jóval azelőtt elkezdődik, hogy kiderülne: megkapják-e a színpadra állítás jogait. Horváth Illés, a nyíregyházi előadás rendezője, a színház művészeti vezetője úgy fogalmazott, ez egy rendkívül érzékeny és nehéz folyamat volt, de megérte.

Betűről betűre ellenőrizték

– A nagyon részletes, mindenre kiterjedő szerződés szerint miközben bizonyos dolgokon nem változtathattunk, és meg volt kötve a kezünk, nem másolhattuk le egy az egyben az eredeti előadást – mondta lapunknak a rendező, aki fel is oldotta az ellentmondást.

– A Theatrum Mundi ügynökség közvetít a jogtulajdonos és a színház között, az ő jóváhagyásukra volt szükség már ahhoz is, hogy elindulhassanak a folyamatok. Górcső alá vették a várost, a színházat, engem mint rendezőt és a fordítót is: angol nyelven kellett elküldenünk a beszámolókat, referenciákat, és abból a szempontból ez az eljárás méltányolható, hogy védik a szellemi terméküket, és nem akarnak belefutni abba, hogy egy kis település amatőr színjátszói mutassák be a darabot.

– Már a legelső lépés sem egyszerű: az angol szöveget le kellett fordítani magyarra, majd azt visszafordítani angolra, a kész szövegkönyvet pedig betűről betűre ellen­őrizték. A változtatásokat meg kellett jelölni, az eltérések okát pedig megindokolni. Vannak olyan kifejezések, amelyek itthon nem értelmezhetőek, az angol szleng nagy része például nálunk egyáltalán nem érthető, de módosítottuk Rita foglalkozását is: az eredetiben ő producer, de mivel mi a szó hallatán másra gondolunk, az előadásunkban gyártásvezető lett.

Megtalálták a megoldást

– Minden jelenetet le kellett rajzolni és elküldeni, hogy megnézhessék a díszletet és a jelmezeket, majd jöttek a jelzések, kérdések – például a távirányítós autóra vagy a főszereplő westernjelmezére vonatkozóan. Előbbinél a szerzői instrukció forgó makettautót írt elő, az utóbbinál pedig piperkőc ruházatot, s miután leírtuk, hogy megfelelnek az előírásaiknak, elfogadták ezeket. Voltak olyan jelenetek, amelyeknél az eltérő technikai adottságok igencsak feladták nekünk a leckét: az eredeti előadást olyan színpadon mutatták be, ahol a forgón belül van még három kisebb elem, ami szintén forog, így kilencféleképpen mozoghatnak a szereplők – ki kellett fundálni, hogy ezeket hogyan oldjuk meg. Nem volt könnyű feladvány, de mindenre találtunk megoldást – mesélt a színpadra állítás folyamatának nehézségeiről Horváth Illés, aki nagyon nagy dolognak tartja, hogy megkapták a jogokat, ezért nem akart egy banánhéjon elcsúszni, és legyen szó határ­időkről, referenciákról vagy szöveghűségről, minden apróságra odafigyelt.

– Lenyűgözőnek tartom a művet, így nem esett nehezemre nem változtatni rajta, de a szövegkönyv így is feladta a leckét. A zenészek az előadás alatt végig játszanak, a szövegnek a kottához kell igazodnia – még az is meg van szabva, hogy például az autós üldözésnek hány ütemen át kell tartania –, s a két fogaskeréknek az első perctől az utolsóig kapcsolódnia kell.

Feszített volt a tempó

– Azt hiszem, a színház életében ez volt az egyik, ha nem a legnehezebb próbafolyamat, és mivel a szilveszteri gála próbái és felvétele, illetve a Funny Girl felújítópróbái miatt kiesett két hét, rendkívül feszített volt a tempó.

– Felfokozott várakozás előzte meg a bemutatót, komoly elvárásoknak kellett megfelelnünk, és utólag már elmondhatom, a főpróbahét keddjén, az esti próba után letargiába estem. Katasztrofális volt az összkép, és úgy éreztem: a lehető legrosszabb döntés volt belevágni ebbe a hatalmas vállalkozásba. Másnapra viszont csoda történt: beérett az addig befektetett munka, és a délelőtti próba már tökéletes volt – mondta a rendező, és hozzátette: az Idétlen időkig bemutatása határfeszegető vállalkozás volt, óriási koncentrációt igényelt a zenészektől, színészektől egyaránt, de megoldották: le a kalappal előttük.