„Uraim! Hallom, hogy a főtiszt urak azt mondják, meg kell hajolnunk az ellenség előtt, mivel nincs muníció, nincs ágyú. Uraim, ha csak ez a baj, úgy én mondom, hogy két hét alatt lesz ágyú, lesz muníció, amennyi kell!” Ezekkel a szavakkal bátorította a nemzetféltő székelységet 1848 novemberének derekán Gábor Áron, amikor elkeseredetten konstatálták, hogy tüzérség hiányában lehetetlen folytatni a harcot az elnyomó osztrákok ellen. Ahogy Csikány Tamásnak, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tanárának tanulmányában olvashatjuk, szavait a gyűlés résztvevői ugyan kétkedéssel fogadták, de biztosították a támogatásukról.

A bátor, hazájáért halni is hajlandó ezermester november 28-án már a saját maga öntötte ágyúval demonstrálta, hogy nemcsak a szíve, de az esze is a helyén van. Az első bodvaji ágyúk ugyan sem szépek, sem tökéletesek nem voltak, de az első próbalövés mindjárt célba talált, az ágyúöntő mester így állított mindenkit maga mellé.

Csány László országos biztos felhívására a székely emberek gondolkodás nélkül szolgáltatták be a réz- és ónedényeiket, a települések pedig a harangjaikat a később Kézdivásárhelyre települt öntöde részére, ahol Gábor Áron útmutatásai alapján már Thuróczi Mózes öntötte az osztrákoknak nem kis bosszúságot szerző hatfontos ágyúit.

Gábor Áron rézágyújából az egész világon csak egy maradt fenn, amely számos más 1848–49-es történelmi relikviával együtt – négy magyarországi állomás után ötödikként – Nyíregyházára érkezett. A különleges tárlat ünnepélyes keddi megnyitóján a kiállítási anyagot vándorútra engedő sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum igazgatója személyesen is részt vett.

– Amikor az ember ezt az anyagot végignézi, csupa olyan relikviát láthat, amelyek önmagukban is történeteket mesélnek, és a magyar történelmünk közös gyökereit mutatják – mindezt a megnyitó közönségét elsőként köszöntő dr. Ulrich Attila alpolgármester fogalmazta meg. Mint rámutatott, a Kállayak között is volt egy 1848–49-es szabadságharcos hős, Kállay Ödön, akit a szabadságharc leverése után bujdosni kényszerült Kossuth Lajos nevezett ki hadbiztosának. A Kállay Házat is ő építtette, tőle került majd az egykori miniszterelnök tulajdonába. – A kiállítási anyag emiatt is nagyon jó helyen van, és megérdemli, hogy sokan lássák – hangsúlyozta.

A szívünkben él

A folytatásban dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, egyben mint történész vezette vissza hallgatóságát a korba, ahol ez a fegyver született, és ahonnan az egyéb relikviák – történelmi harci zászlók, Bem apó botja, Gábor Áron, az asztalosmester asztala, Kiss Ernő altábornagy nyerge, vagy Deák Ferenc pipája – is az utókorra hagyományozódott.

– Nekünk Gábor Áron mindig a szívünk közepében volt, 1848–49 hőseként a hazaszeretet, a hősiesség példázata. Hermann Róbert történész szavait idézve, Gábor Áron a székely találékonyság, a meg nem alkuvás, a tettrekészség és a hősiesség embere volt. Ilyen emberek kellenek a hazának. Azok a fiatalok akkor azért lettek hősök, hogy mások élhessenek, hogy az eszméik – ha később is, de – beteljesülhessenek. Nem adták életüket hiába, és bár következett egy osztrák önkényuralom, de a kiegyezést követően Magyarország soha nem látott léptékű fejlődést produkált egészen az első világháborúig. Sok magyar város arculata akkor alakult ki, így Nyíregyházáé is – magyarázta.

Végezetül Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója kapott szót, felidézve, hogy az 1970-es években ezt az ágyút az éppen akkor alakult román nemzeti múzeum elvitte Bukarestbe.

– Annyira persze nem kellett nekik, inkább az volt a céljuk, hogy ne a mienk legyen, és jobbára a pincében tartották. Mindig vérző seb volt mindez a szívünkben, ezért a rendszerváltás után az elődeim többször is nekirugaszkodtak, hogy visszaszerezzék. Rendre olyan ígéreteket kaptak, hogy két hónapra kölcsönkaphatják. Aztán végül fordult a politika kereke, az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet vezetője kulturális miniszter lett. Akkor mi ismét akcióba lendültünk, de így is öt évig tartott, amíg visszakaphattuk az ágyút, és a hivatalos közlönyben is megjelent, hogy Háromszék vármegye vagyonának része.

Kézről kézre adva vitték

– A kérésünket mindig azzal indokoltuk, hogy egy ilyen emblematikus tárgy az emberek lelkében nagyon erős emocionális érzéseket kelt, az identitásunk fontos relikviája. Megható volt, hogy amikor 2010. március 13-án a 370 kilogrammos ágyú (amelyet 7-8 ember bírt csak el) megjelent a Székely Nemzeti Múzeum kapujában, váratlanul valahonnan előléptek néhányan vitézkötéses öltözetben – emlékszem: olyan március volt, hogy havazott –, és kézről kézre adva vitték a helyére.

Ezzel az ágyúval nem oltottak ki emberéletet, ezért is a székely magyar emberek találékonyságának, ügyszeretetének, hazaszeretetének a relikviája. Öntése után az orosz invázió hírére – főbelövés járt volna érte, ha megtalálják – gyorsan elföldelték, alig 30 centiméternyi föld került rá. A kiegyezés után minden harcteret felástak a 1848-as veteránok, de ágyút senki nem talált. Ez az egy a kézdivásárhelyi Rudolf Kórház csatornázásánál került elő – hallhattuk. A Székely Nemzeti Múzeum 1848–49-es állandó kiállítási anyagának egyharmada – Gábor Áron ágyújával – március 8-áig látogatható.