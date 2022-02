Sokan bizonyára nem tudják, hogy a híres székely öntőmester legendás fegyveréből az egész világon csak egyetlen maradt fenn, amelyet mostantól – számos más 1848-49-es történelmi ereklyével együtt – a nyíregyházi közönség is megcsodálhat.

– Amikor az ember ezt az anyagot végignézi, csupa olyan relikviákat láthat, amelyek önmagukban is történeteket mesélnek, és a magyar történelmünk közös gyökereit mutatják be – mindezt a megnyitó közönségét elsőként köszöntő dr. Ulrich Attila alpolgármester fogalmazta meg. Mint rámutatott, a Kállayak között is van egy 1848-49-es szabadságharcos hős, Kállay Ödön, aki igen fontos hadbiztosa volt a szabadságharc leverése után bujdosni kényszerült Kossuth Lajosnak, és aki a Kállay Házat is építtette, tőle került később az egykori miniszterelnök tulajdonába. – A kiállítási anyag emiatt is nagyon jó helyen van, és megérdemli, hogy sokan lássák – hangsúlyozta.

A folytatásban dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, egyben mint történész vezette vissza hallgatóságát a korban, ahol ez a fegyver született, és ahonnan az egyéb relikvia – történelmi harci zászlók, Bem apó pipája, Gábor Áron, az asztalosmester asztala, Kiss Ernő altábornagy nyerge, vagy Deák Ferenc pipája – is az utókorra hagyományozódott.

Végezetül Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója kapott szót, felidézve, hogy az 1970-es években ezt az ágyút az éppen akkor alakult román nemzeti múzeum elvitte Bukarestbe, öt évig tartó harcukba telt, amíg visszakaphatták, és a hivatalos közlönyben is megjelent, hogy Háromszék vármegye vagyonába kerülhet.

A Székely Nemzeti Múzeum 1848-49-es állandó kiállításának egyharmada – Gábor Áron ágyújával – március 8-áig látogatható.