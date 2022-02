– A bizottság legutóbbi ülésén egyetlen javaslattal bővült a megyei értéktár: Váci Mihály irodalmi munkásságával. A városi értéktárba ötvenedikként, a megyeibe pedig százötvenedikként került be a költő életműve, és azért pont most, mert egy évfordulóhoz közeledünk – mondta el Baracsi Endre csütörtök délután Nyíregyházán, a megyeszékhely kulturális központja előtt. A közelgő évforduló említésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke arra utalt, hogy 2024-ben ünnepelhetjük majd Váci Mihály születésnek századik évfordulóját.

Szerette Nyíregyházát

– Váci Mihály irodalmi munkássága és életműve megérdemli, hogy bekerüljön a megyei értékek közé – emelte ki dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. – Olyan költő és író volt, akinek a hangja innen, Nyíregyházáról, a bokortanyákról indult, majd eljutott a megye és az ország minden szegletébe. Országos jelentőségű költőként is igazi lokálpatrióta maradt, mint ahogyan az költeményeiből is visszaköszön – gondoljunk csak az Én szőke városom című versére. Szülei kétkezi munkások voltak, ő pedig büszke volt paraszti származására. A díszpolgári címet csak posztumusz kaphatta meg, hiszen fiatalon hunyt el, azonban rövid élete alatt is olyan műveket alkotott, melyek nyomot hagytak bennünk, és napjainkban is szavalják iskolai ünnepségeken, szavalóversenyen.

Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója felidézte: amikor az épület 2014-ben megújult és az ország hasonló intézményeihez csatlakozva felvehette volna az Agóra nevet, ragaszkodtak ahhoz, hogy továbbra is a költő nevét viselhessék.

Századik évforduló

– A város és az intézmény egyaránt nagyon büszke rá, hogy a kulturális központ Váci Mihály nevét viseli. A homlokzaton a felirat a költő kézírását őrzi, és az épület előtt található az emlékműve, melyet minden évben megkoszorúzunk a születése és a halála évfordulóján egyaránt. A költészet napjához kapcsolódva évente megrendezzük az ifjúságnak a költőről elnevezett szavalóversenyt, a születésnapjára pedig, karácsony környékére szakavatott előadókat hívunk, akik bemutatják az életét és a munkásságát. Mindezeket a jövőben is folytatjuk, hogy a város és megye figyelmét még inkább felhívhatjuk Váci Mihály nagyszerű költészetére – fűzte hozzá.

Stick Gyula, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület elnöke egyike volt azoknak, akik javasolták, hogy a költő munkássága helyet kapjon a megyei értékek között. A helyszínen hozzátette: az egyesület bízik benne, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a 100. éves évfordulóra sikerül majd feldolgoznia és könyvalakban is megjelentetnie a Kossuth-díjas nyíregyházi költő hagyatékát.