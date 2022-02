– Tavaly a járványhelyzet nem engedte, hogy megrendezzük a Nyírségi Disznótoros Fesztivált, az idén azonban lehetőségünk nyílik rá: február 19-én, szombaton huszadik alkalommal mérik összes tudásukat és rátermettségüket a csapatok és a böllérek. A jelenlegi szabályokat figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy ebben az évben nem lesznek koncertek, és a gasztronómia mellett a farsangi népszokások kapják a főszerepet – mondta a programot beharangozó hétfői sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila.

Ingyenes a belépés

A megyeszékhely alpolgármestere hozzátette: két táj­egység hagyományőrző csapata is elfogadta a meghívást a Sóstói Múzeumfalu szombati rendezvényére: a panyolai alakoskodók és a botos busók, utóbbiak a mohácsi sokácok táncaiból is ízelítőt adnak. Sőt, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének harmincéves jubileuma alkalmából az intézmény egykori népzenész hallgatói is a skanzenben találkoznak.

– A program ingyenes, az önkormányzat a vasútállomás és a Krúdy Vigadó között közlekedő, díjmentes buszjáratokat indít. Valószínűleg sokakat vonz majd a rendezvény, ezért azt kérjük, a saját és mások egészségét szem előtt tartva mindenki felelősségteljesen gondolja át és döntsön arról, hogy kilátogat-e szombaton a múzeumfaluba, vagy sem – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila.

Támba Miklós, a rendezvény ötletgazdája vette át a szót. Elmondta: az idén húsz csapat, köztük két határon túli mutatja meg főzőtudományát. – A folyamatokat már a reggeli szúrástól szakavatott zsűri fogja követni, amelyhez csatlakozik többek között Győrfi Pál és Homonyik Sándor is. Az előző évekhez hasonlóan a látogatók kóstolójegy ellenében megízlelhetik a csapatok ételeit. Legkevesebb száz adagot kell készíteniük, de ennél jóval többet szoktak kóstoltatni – ismertette a Napkorona Hagyományőrző Egyesület elnöke.

A hagyományok vonzásában

– Közel tízezer adag étel készül szombaton, s arra számítunk, hogy legalább ennyi vendége lesz a skanzennek – árulta el Krivács András.

– A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség zsűrije az idén is díjazza a legfinomabb hagymás vért, toroskáposztát, májas és véres hurkát, kolbászt, fogópálinkát és forralt bort, de értékeli a böllérek szakértelmét, a hús előkészítését is. Mivel nem lesznek zenei programok, a huszadik böllérverseny valóban a hagyományok vonzásában telhet – jegyezte meg a szövetség elnöke, aki szerint a disznótoros fesztivállal megkezdődik az idei turisztikai szezon Nyíregyházán.

– A disznótor hagyománya az 1700-as évekre nyúlik vissza, a mangalica megjelenése szintén erre az időszakra tehető. Bár a táplálkozási trendek folyamatosan változnak, fontos kiemelni: klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a mangalica húsa a hagyományos sertéséhez képest kiemelkedő beltartalmi tulajdonságokkal rendelkezik – ismertette Papp Csaba, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesületének tenyésztésvezetője.