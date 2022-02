Legyen szó prózai előadásról vagy zenés darabról, Kosik Anitát a legtöbb szerepében a kirobbanó energiák jellemzik. Gyakran alakít erős, határozott, kemény karaktereket, ám hétfőnként a személyisége puha, anyai, nőies tulajdonságai kerülnek előtérbe.

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház népszerű művésze ugyanis egyike annak a 155 foglalkozásvezetőnek, akik az ország több mint 300 településén ismertetik meg a szülőkkel és a gyerekekkel Gróh Ilona Magyar Örökség díjas zenei nevelési módszerét, a Ringatót. A színésznő életének egyik fontos pillére a zene, a módszert pedig családi-baráti szálaknak köszönhetően ismerte meg, és amikor tavaly meglátta, hogy indul a tanfolyam, belevágott. Bízott benne, hogy ezzel egyrészt le tudja kötni a kreatív energiáit, másrészt, hogy a zenén keresztül élményt tud nyújtani babáknak, mamáknak (papáknak) egyaránt.

A zene mindenkié

– Ez egy fontos és szép munka – mondta lapunknak Anita, és hozzátette: a Ringató nem egy műsor vagy előadás: a résztvevőkkel közösen alakítják a foglalkozást.

– A kiindulópont az a kodályi eszme, ami szerint a zene mindenkié: a legkisebb babáké is. A művészeti, ezen belül a zenei nevelés a kisgyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen része, a közös játék és éneklés a felnőttek számára is örömforrás, nekem pedig az a feladatom, hogy ehhez hozzásegítsem a résztvevőket. Egy gyerek, amint megszületik, azonnal elkezd tanulni, és olyan lesz az ízlése, mint amilyen irányba a szülei vezetik, ebben pedig nagy szerepük van azoknak a daloknak és mondókáknak, amiket otthon hall. Mivel az édesanyák, édesapák a saját éneklésükkel lelki és szellemi táplálékot is adnak a kisgyermeküknek, fontos bátorítani őket arra, hogy merjenek énekelni. Mindegy, hogy milyen adottságokkal érkeznek, a gyerekük számára az ő hangjuk lesz a tökéletes – mondta Anita, akitől megtudtuk: változatos zenei anyaggal dolgoznak, a foglalkozásokon szerepelnek magyar népdalok, más népek dalai, komponált gyerekdalok és ölbéli játékok is. Ez utóbbiak azért nagyon fontosak, mert ahogy ilyenkor a szülő és a gyerek egymás tekintetébe mélyed, ösztönösen egymásra hangolódnak. Tükrözik egymás hangulatát, így önkéntelenül is folyamatosan tanulnak egymástól, egymásról.

Érzelmeket megélő foglalkozás

Anita mintát ad a szülőknek, megmutatja, otthon hogyan tudnak énekelni a gyermeküknek, miként lelhetik örömüket a közös dalban, játékban, s hogyan tehetik észrevétlenül fogékonnyá a kicsiket a zene, a művészet iránt.

– A Szindbád rendezvényterme, ahol a foglalkozásokat tartom, ideális környezetet teremt, hiszen itt semmi sem vonja el a kicsik figyelmét, nincsenek játékok, és persze ilyenkor a telefonok sem kerülnek elő. A Ringató eszköztelen, a gyerekek tempójához alkalmazkodóan lassú, az érzelmeket megélő, nem okoskodó foglalkozás, ahová azok is szívesen jönnek, akik csak szeretnének kimozdulni a négy fal közül, és azok is, akiknek jólesik egy kis megerősítés abban, hogy elég jó szülők.

Egyre bátrabbak a szülők

– A kicsik fantasztikusak: akkor is beléjük ivódnak a dalok, ha a foglalkozás közben szaladgálnak, hiszen hat rájuk ez a művészetekkel s érzelmekkel teli közeg, és otthon is emlékeznek a ringatós élményekre: az egyik édesanya mesélte, hogy amikor otthon elkezdi énekelni a Csip, csip, csókát, a kislánya azonnal mutatja is az itt látott mozdulatokat – mesélte Anita, akinek a Ringatóhoz le kellett lassulnia, de mint mondja, ez nem esett nehezére. A színpadi rutinjának köszönhetően könnyen meg tudja osztani a figyelmét, azt pedig nagy örömmel tapasztalja, hogy a szülők egyre bátrabbak: feloldódnak e családias közegben, s mernek egymás előtt énekelni. A kialakulófélben lévő közösség megtartóereje felbecsülhetetlen.

– Nemcsak a szülőknek és gyerekeknek adnak sokat a foglalkozások, de nekem is: a kicsik táncolnak, tapsolnak, látszik rajtuk, hogy kiegyensúlyozottak, felszabadultak. És hogy ebben nekem is van szerepem, hatalmas boldogság.