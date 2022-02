Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete az idén ötödik alkalommal rendezi meg a „Magyarország étele” elnevezésű melegkonyhai szakácsversenyt, melyre a világ minden tájáról (kiemelten a történelmi Magyarország területéről, és a diaszpórából) jelentkezhettek a szakemberek.

Versek és gasztronómia

A verseny célja a hazai alapanyagkínálatra támaszkodva olyan ételek elkészítése, melyek erősítik a magyar identitást, s beépíthetők a vendéglátóipari kínálatba. Az ételek megalkotása során ezek mellett fontos szempont a hagyományok tisztelete és a hazai étkezési szokások figyelembe vétele is. A versenyzőknek főfogást kellett készíteniük, kötelező alapanyagként pedig fel kellett használniuk szürkemarhát – a nemes részei kivételével. És volt még egy kitétel: a szervezők olyan ételkölteményeket vártak, amiket a Petőfi 200 emlékév ihlet – ezzel a verseny közelebb viszi a gasztronómiát a költészethez, kreativitásra ösztönzi a szakembereket, az ételek pedig megmutatják, hogyan lehet magyar identitása vagy petőfis karaktere egy-egy fogásnak.

A háromfordulós megmérettetés első körében az étel receptúráját és fotóját kellett beküldeni, a zsűri értékelése után a múlt heti középdöntőbe a legjobb harminc jutott be – ezek között volt Huszár Tibor és Konyári Sándor remekműve is. A mesterszakácsok a nyírbátori Kakukk étteremben dolgoznak, de a borszéki Melik étterem és a hamarosan nyíló munkácsi Monarchia étterem séfjei is – a versenyről és az elért eredményről Rácz Mihály tulajdonos mesélt lapunknak.

Jó esélyekkel indulnak

– A Kurta kocsma étele fantázianevű fogás a megyénkre jellemző alapanyagokra épül, színeiben kidomborodik a piros, a fehér és a zöld. Ez egy mozaikolt szürkemarhanyak zöldfűszerekkel, csicsókaropogóssal és almaboros pecsenyelével. A köret sült puliszka kovászolt bébikukoricával, füstölt joghurtos kukoricakrémmel és szivaccsal, céklás gránátalmazselébe mártott zellerpudinggal, tormás tokaji ecetes almatöltelékkel készül. Mivel minden csapat jelölhetett egy zsűritagot, a középdöntőben én is értékeltem a fogásokat – a szabályok értelmében a saját tányérunkra nem adhattunk pontot –, ezért tudom, hogy a Kurta kocsma étele nagyon magas pontszámot ért el.

– Nagy öröm, hogy bekerültünk a 12 legjobb közé, így ott lehetünk a március 19-ei döntőben, ahol más lesz a lebonyolítás. A múlt heti fordulóban ugyanis az ételt előkészített állapotban kellett vinni, ám a fináléban mindent a helyszínen kell majd elkészíteni, de azt hiszem, jó esélyekkel indulunk – mondta Rácz Mihály, és hozzátette: a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács február 24–27. között rendezi meg a Magyar Konyha Hetét, amikor a résztvevő éttermek kedvezményes áron kínálják majd a magyar tradicionális konyha remekeit. Ennek keretében nyitják meg február 24-én a munkácsi Magyar Házban a Monarchiát, melynek konyháját Huszár Tibor és Konyári Sándor, a Kakukk étterem dolgozói irányítják.