Alaposan átírta a koronavírus-járvány a művelődési házak életét is, gyakran kellett újratervezni a rendezvényeket, a kulturális műsorokat. Nem volt ez másképpen a tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház életében sem.

Hagyományos programok

– Tavaly az első négy hónapban online rendezvényekkel értük el Tiszalök lakóit, májustól viszont kinyithattunk, és onnantól kezdve már személyesen is találkozhattunk a programjainkon az érdeklődőkkel – tekintett vissza az elmúlt évre Tölgyesi Attiláné, az intézmény igazgatója. – Nagy sikerrel rendeztük meg a gyermeknapot a hónap végén, június 4-én pedig a trianoni megemlékezés után nálunk is fellobbant az összetartozás tüze.

– Nem maradt el a széles a Tisza hagyományőrző találkozó és a népi ételek főzőversenye sem. Egyéves kihagyás után nagy örömmel fogadtuk a város önkormányzatával együtt a főzőcsapatokat, a fellépőket és a vendégeket. Tartalmas volt az augusztus 20-i ünnepségünk, valamint sok nézőt vonzott az Őszi hacacáré is, amelyen fellépett a Lóci játszik és a Honeybeast együttes. Ez azért is volt különleges, mert a városunkban még soha nem volt ilyen hatalmas színpad, felejthetetlen és csodálatos élményben volt részünk. Sikerült megtartani az őszi-téli hagyományos programjainkat is, gondolok a közlekedésbiztonsági napra, az idősek napjára, az adventi gyertyagyújtásra, a karácsonyi forgatagra.

Folytatódik a Térzene

– A rendezvényeink megszervezéséhez pályázatok révén szereztünk támogatást. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert támogatásból szerveztük meg a Térzene programot, amelynek keretében 30 koncertet hallhatott a közönség. Fellépett többek között a Molnár György Trió, a Dongó Együttes, a Lant Violin Duó, a Kávészünet, a Bakos Zenekar, Fekete Nándor orgonaművész, a carPEDIGnem, a KATA Duó, Antal Roland.

– A tervek szerint ebben az évben még 20 koncert megtartására lesz lehetőségünk június végéig – folytatta Tölgyesi Attiláné. – A tiszalöki kulturális programok támogatására ötmillió forintot nyertünk, amit 2022. június 30-ig kell felhasználnunk.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán a tiszalöki művelődési ház infrastrukturális fejlesztésére 10 millió forint támogatást ítéltek meg nekünk. Ebből az összegből már a tavalyi évben megkezdtük a színpadi felújításokat, készült többek között új előfüggöny, megújult a színpad padlózata.

Közbeszólt a pandémia

– A Mámor Színtársulat a Lopótök, avagy a Mari nem olyan című darabjának a tájoltatására 2020-ban nyertünk 600 ezer forintot, de a pandémia miatt – sajnos – elmaradtak az előadások. Az idén május 1-jéig van lehetőségünk bemutatni a darabot Rakamazon, Tiszadadán, Tiszadobon és Tiszaeszláron – tekintett előre az intézmény vezetője.