Ravel, Bizet, Saint-Saëns, Massenet művei csendülnek fel többek között a Filharmónia Magyarország következő bérleti hangversenyén, ami március 4-én 19 órakor kezdődik Nyíregyházán a Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében.





A bazilika orgonistája



A MÁV Szimfonikus Zenekart Csaba Péter vezényli, orgonán közreműködik Szamosi Szabolcs, aki Pécsett született 1970-ben. A pécsi egyházzenei élet megújítója, a pécsi bazilika orgonistájaként, zenei vezetőjeként és karnagyaként is beírta magát a 90-es évek és az ezredforduló zenei életének a történetébe. A területi filharmóniák összevonásakor (2013-ban) őt nevezik ki az újonnan létrejött Filharmónia Magyarország Nkft. ügyvezetőjének.

Csaba Péter hegedűművész, karnagy a bukaresti Porumbescu Zeneakadémián fejezte be a zenei tanulmányait. Számos zenekart alapított; hegedűművészi fellépései mellett karmesterként is működik. A 2012–2013-as évadtól a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere és művészeti vezetője.