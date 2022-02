Új, egyedi Grecsó Krisztián-prózák, friss versek, családi történetek és anekdoták alapozzák meg az estet, melyet az improvizatív jazz-zene és persze leginkább a szintén pillanat szülte kortárs balett, Grecsó Zoltán összetéveszthetetlen mozdulatai varázsolnak színházi élménnyé. Az irodalom és a zene dialógusa minden előadáson egyedi, a válaszok különös ritmusa, a fényterek éteri játéka és a művészeti ágak közötti tagolás mégis feszes keretet ad a Többet magunkról című estnek.

Ahogy a testvérek ironikus vetélkedése, a tánc és az irodalom nyelvén szóló fricskák is segítik a nézők azonosulását, hiszen családi tükörhelyzeteket generálnak, ahol a saját identitásuk kerül reflektorfénybe.

A Grecsó fivérek estjén fontos és visszatérő téma a viharsarki származás és persze a falusi hagyomány.





Vallomásos előadás



A testvérpár egyszerre nyit új lehetőségek felé, például a verses megszólalásokkal és szimultán szólamokkal (a produkcióban nemcsak válaszol egymásnak irodalom és táncos színház, nemcsak értelmezik, hanem ki is egészítik egymást), ami egyszerre hagyja meg az egyediség élményét, mégis komplex, pontos dramaturgiával dolgozik, mely különös átmenetet jelent egy irodalmi pódiumest és egy színházi, zenés-táncos előadás között.

A Többet magunkról őszinte, vallomásos és karakteresen személyes előadás, amit a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kamaraszínpadának közönsége is átélhet február 23-án, szerdán 18.30-as kezdettel.

A fivérek mellett Fodor Réka (ének), Rácz Réka (tánc) és Kertész Endre (cselló) is aktív részese az előadásnak, amit Grecsó Zoltán alkalmazott színpadra.