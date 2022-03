Bessenyei Gábor író 2020 tavaszán játszott el először a gondolattal, hogy irodalmat csempész egy olyan közösségi felületre, ahol nem ez a legjellemzőbb tartalom. Akkor elvetette az ötletet, mert még nem körvonalazódott előtte, hogyan maradhatna önazonos a TikTokon. Közel egy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy létrehozza az írói csatornáját a tinédzserek egyik legfelkapottabb platformján.

– Rájöttem, hogyan vihetnék oda irodalmat – árulta el legutóbbi személyes videójában a nyíregyházi író, aki elsőként készített TikTok-novellákat.





Beszédes számok



– Írott szöveget viszek egy videós platformra, így próbálok történeteket mesélni. Volt bennem egyfajta olvasás-népszerűsítő szándék is, és azt reméltem, hogy akik ezeket a novellákat szeretik, azok a regényeimig is eljutnak. Aztán ha rákapnak az olvasás ízére, új szerzők felé fordulnak. A visszajelzéseket látva azt kell mondanom, nem reménytelen az ügy – jegyezte meg a fiatal szerző, aki Leiner Laura után a második legkövetettebb magyar író a TikTokon, Lépcsők című novelláját pedig 370 ezren látták.



– S hogy ez minek köszönhető? Úgy tűnik, az emberek vágynak a rövid történetekre – akár írott formában is, és az sem zavarja őket, ha egy videós platformon kell elolvasniuk. Az is hozzájárulhatott a sikerhez, hogy korábban senki nem csinált ilyet a TikTokon, ráadásul a sztorik jelentős része misztikus horror, az emberek pedig szeretnek félni – de nem annyira, és itt egy percnél tovább nem kell félniük. Az ijesztő atmoszféra megteremtéséhez a zene is sokat hozzátesz – engedett bepillantást a részletekbe Bessenyei Gábor, aki videójában arról is beszél, kinél működhet ez a fajta tartalomgyártás, és elmondja véleményét a TikTokon fellelhető magyar írókról. CsA



Borítókép: A Tükör Bessenyei Gábor legnépszerűbb TikTok-novellája | Fotó: a videóból