Vecsei H. Miklós és csapata a megyeszékhelyen lép színpadra március 26-án 19 órától; a Párbeszéd, sötétben című koncert-színházi előadásukat hozzák el a nyíregyházi teátrum közönségének. A Csoóri Sándor munkássága előtt tisztelgő darab a mai eltávolodás és uniformizálódás ellen keres szenvedélyes és egymásra figyeléssel teli válaszokat. A fiatal színész amellett, hogy többedmagával játssza, rendezőként is jegyzi az előadást.





Találkozó a Poket „atyjával”



Ám nemcsak a színházi élményszerzés miatt érkezik a városba Vecsei H. Miklós: a fiatal irodalomrajongók legnagyobb örömére a nyíregyházi poketközösség találkozójára is beugrik az esti fellépés előtt. Mint azt többször is megírtuk, a Junior Prima díjas színész és a Sztalker Csoport hívta életre az olvasást népszerűsítő Poket projektet. Az olcsó, automatákból elérhető könyvekkel elsősorban a középiskolásokat és egyetemistákat célozzák meg. A kis zsebkönyvek köré közösségek szerveződtek, melyek közül az egyik legaktívabb a nyíregyházi volt – a pandémia azonban őket is meglazította. A találkozójuk, melyre március 13-áig lehet regisztrálni a [email protected] e-mail-címen, és ami után közösen nézik meg a Párbeszéd, sötétben című előadást, missziót tölt be: reményeik szerint ismét összehozza a csapatot.

Borítókép: Vecsei H. Miklós (középen) a nyíregyházi poketközösség első születésnapjára is eljött | Fotó: Csáki Alexandra