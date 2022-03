Dolhai Attila büszke édesapaként osztotta meg közösségi oldalán lánya, Luca első saját dalát. Az Úgy képzeltem című zeneszámnak a fiatal lány nemcsak énekesnője, hanem zeneszerzője és dalszövegírója is.





Apja mellett is énekelt



A YouTube-ra feltöltött szerzemény máris több ezer kattintást ért el, a kommentek pedig mind-mind arról szólnak, hogy a dal azonnal elnyerte a hallgatóság tetszését. A hozzászólások az előadó hangját és előadásmódját dicsérik, és többen is megjegyezték, hogy Luca örökölte édesapja, a kisvárdai születésű, Jászai Mari-díjas színész tehetségét. Ráadásul nem csak a magyar internetezőknek tetszett a dal: angol nyelvű méltatások is érkeztek a világ távoli pontjairól.



Dolhai Luca korábban már a tévéképernyőkön is megmutatta a tehetségét: 2020-ban szerepelt a klasszikus zenei tehetségkutató műsor, a Virtuózok V4+ magyar válogatójában, ahol a nívós szakmai zsűri elismeréseit is begyűjtötte. Dolhai Attila rajongói többször is hallhatták élőben a fiatal lányt: például a színész-énekes tavalyi lemezbemutató koncertjén is színpadra lépett, illetve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson is énekelt édesapja mellett.

Borítókép: Dolhai Luca édesapja koncertjén is énekelt | Fotó: Budapesti Operettszínház