Sokan sokféleképpen emlékeznek az 1957-es esztendőre. A teljesség igénye nélkül: ebben az évben jutott el a világűrbe a Szputnyik–2 fedélzetén Lajka kutya; megjelent Borisz Paszternak Zsivago doktora és Nagy László Ki viszi át a szerelmet című verseskötete; sőt hivatalosan is megkezdte működését a Magyar Televízió.

– És hatvanöt évvel ezelőtt, 1957-ben alakult meg a Szabolcs Néptáncegyüttes, akkori nevén a Szabolcs-Volán Táncegyüttes – emlékeztetett Ágoston Ildikó, a csoportot fenntartó egyesület elnöke. A rangos évfordulóra az együttes nagyszabású gálaműsorral készül, aminek a nyíregyházi Rózsakert Szabadtéri Színpad ad otthont június 25-én este.

– Körülbelül kétszáz táncos vesz részt az előadásban, amit szakmailag művészeti vezetőink, Ignácz Gergő és Ignácz-Dalanics Nikoletta fognak át. A munkájukat segítik az együttes oktatói, valamint a Kácsor István és Kácsor-Ignácz Gabriella koreográfus páros, a gálaműsor rendezője pedig a mátészalkai kulturális központ színművész-igazgatója, Buzogány Béla – árulta el Ágoston Ildikó, s hozzátette: a kétrészes, kétórásra tervezett produkció nyolc-nyolc koreográfiából vagy koreográfiarészletből áll össze.

Generációs táncok

A gálaműsort a magyar népmesék hangulata szövi át, miközben a közönség megismerheti a Szabolcs Néptáncegyüttes történetét. – Remélem – jegyezte meg az együttes táncosa –, elnyeri a nézők tetszését a mesénk.

A felkészülés mindenesetre már elkezdődött, a táncosok február eleje óta aktívan próbálnak a Kölyökvárban.

– A gála színpadra állításában a kontroll szerepét töltöm be, gondolok itt arra, hogy akár négy-ötórás műsort is tervezhetnénk, de tanulván a hatvanadik évfordulóra készült monstre produkcióból, úgy döntöttünk, és Buzogány Béla is azt javasolta, hogy szűkítsük le a bemutatásra szánt anyagot. Sikerült megnyernünk az idősebbeket, hogy csatlakozzanak a fiatalabbakhoz és legyenek generációs táncaink. Ilyen például a magyarbődi karikázó, amit közel ötven lány és asszony fog előadni és gyönyörű dalokkal kísérni. De ilyen generációs tánc lesz az apáról fiúra öröklődő hortobágyi – igaz, a kisebbek még nem tudják, hogyan tartsák a pásztorbotot, de már kezdik ellesni a lépéseket a nagyoktól.

Még lehet csatlakozni

Bár a próbák már tartanak, az egykori táncosok, nagyszülők, szülők és gyerekek még csatlakozhatnak.

– Aki szeretne részese lenni az ünnepünknek, akassza le a szögről a karaktercipőjét, csizmáját, és jöjjön el a Kölyökvárba. Az sem baj, ha nem táncol, „csak” velünk van, élvezi a közösségben töltött időt, a szeretetteljes légkört, ami körülveszi, mert már így is pozitív impulzusokkal telve tér haza.