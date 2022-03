A tudományos-fantasztikus film tíz jelölés után végül hat díjban részesült. A magyar díjazott mellett azonban van egy közvetett hazai kapcsolat is. 2019 nyarán, amikor a nyíregyházi születésű Pintér Anina hollywoodi jelmeztervezővel készített interjút a Kelet-Magyarország, férjeként mutattuk be Theo Green brit filmzeneszerzőt, aki most alkotótársaival a „Legjobb hang” kategóriában nyert Oscart, szintén a Dűne stábjának tagjaként. A házaspár nyolc éve él a film fővárosában, de különböző filmek készítőiként gyakran ingáznak Kalifornia és Magyarország között.

Theo Green eddig tizennégy film készítésének volt aktív részese, korábban olyanokért volt már Oscar-várományos, mint a The Gambler (A hazárdjátékos), a Szárnyas fejvadász (Blade runner 2049). A Dűne alkotógárdájában hangtervező, valamint a filmzene egy részének hangszerkesztője és zeneszerzője. A hagyományostól eltérő eredeti feladatot is vállalt, mert nemcsak stúdiókban dolgozott, hanem a kaliforniai Mojave sivatagban lévő Halál-völgyében is, amely a Föld egyik legforróbb helye. Fantáziadús munkáról volt szó, mert – mint a film premierjén elmondta – úgy kellett a homokférgek hangját megtervezni, hogy a szörnyet magát a néző nem láthatta, de át kellett élnie a jelenlétét. A filmben a zene mindvégig különleges szerepet játszik.

A zenét és az újszerű hangeffektusokat méltatta néhány nappal ezelőtt a tekintélyes New York Times kritikusa is. Kiemelte: a Dűne tele van okos, rejtett hangokkal, szinte mindegyik a valós életből származik. A filmhez mintegy 3200 eredeti hangot készítettek, és ezek közül csak négy készült elektronikus eszközökön és szintetizátorokon.

Az új Oscar-díjas film már látható a magyarországi mozikban is.

- Marik Sándor -

