Kürti László szerint az irodalom hidat képez az idegrendszer és a lélek között. Az idegrendszert nem kell félteni, ha képes az ember letenni a realitásokról, nyugodt szívvel meg is bolondulhat, újraszervezi magát az élet elviselhetővé és otthonossá. Verset sem olvas bárki, pláne bármilyen lelki állapotban, de hogy potenciálisan versolvasóvá váljon az ember, hogy világok nyíljanak benne, ahhoz az irodalomra kell nevelődnie.

A boldogsághoz belátás kell

– Erre valók a Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban tíz éve tartott rendhagyó irodalom­órák, amiknek a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ ad otthont – alkalmanként háromszáz diákkal, tanévenként négy fellépővel. Ide jönnek a mai Ady Endrék, Kosztolányik és Pilinszky Jánosok, ide jönnek a mai Kemény Istvánok, Térey Jánosok, Kántor Péterek, Tóth Kriszták, Zalán Tiborok, Vörös Istvánok, Kukorelly Endrék, Háy Jánosok... – sorolja a többszörösen díjazott, Balassi Bálint-emlékkardos Kürti László, aki tanárként úgy látja, hogy a diákok boldogok akarnak lenni, tájékozottak és szabadok.



– A szabadsághoz viszont fegyelmezettség kell, beletett üzemóra, mert örülni lehet ész nélkül is, de a boldogsághoz belátás kell, ahogyan a túléléshez is. A lelket formáló vers segíthet, és a költészet, az iderepített szent bolondok, a költők! Jönnek és válaszolnak a kérdésekre a pályakezdésükről, emberi esendőségükről, olyan sztorikról beszélnek, amelyek meghatározták a boldogulásukat, jönnek megérteni és értetni azt, miként is kell élni, hogyan lehet érvénnyel, túl minden élhetetlen konvenciótól. Meg a személyes kapcsolataikról beszélnek Weöres Sándortól Szabó Magdáig. A verstanról, a taníthatatlan mélységekről, a szabadversek patikamérlegen megkomponált rendjéről.



– A diákokat minden érdekli, legfőképpen a versek maguk, a költők nagyságát a nüanszaikban és a szövegeikben kell felismerniük, ott mutatkozik meg, mennyi, mit ér a szerző, a személyes jelenlét varázslata. A középiskolások kegyetlen kritikusok és országos cimborák, ülnek és mérlegelnek, szívják magukba az infókat, majd az érettségin tapasztalataikról, személyes ismerőseikből írásbeliznek sziporkázva – avat be Kürti László, s megjegyzi: az idegrendszer nem jön az érettséggel, az érettséggel a lélek egyensúlyai jönnek, ahogyan a jó versekkel is. A jó versekhez pedig kell a csatorna, a kortárs költőket befogadó intézmények, a jó versekhez kell a nyitottá tett diák és önismereti fogékonyság.