A természet egy szeletét sokan varázsolják be úgy az otthonukba, hogy akváriumot készítenek. Ez adta az ötletet a máriapócsi Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda pedagógusainak, hogy a víz világnapjára szülő-gyermek akváriumkészítő képzőművészeti versenyt hirdessenek. A felhívás igencsak megmozgatta a családokat. Rendkívül sokféle, ötletes, szebbnél szebb alkotás készült. Mint Porcelán-Ványi Melinda intézményvezető elmondta, a gyermekintézmény 86 óvodása 46 művel pályázott. Az elkészített akváriumokat a közösségi médián is megjelentették, ugyanis szavazni is lehetett az alkotásokra – tájékoztatta lapunkat Palóczy Tímea.



A végeredmény



1. Szabó Tamás, 2. Bulyáki Hanna, 3. Tündik Zahira



Különdíjat kapott: Vajda Edmond Marcell és Tóth Benő