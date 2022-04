Anyanyelvünk határtalan jelmondattal április 19–26-ig rendezik meg a magyar nyelv hetét – beszélgetésekkel, rendhagyó órákkal és versenyekkel.

Ötvenöt évvel ezelőtt, 1967-ben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a csillagászati hét mintájára szervezte meg az első magyar nyelv hetét Grétsy László professzor, az Anyanyelvápolók Szövetsége tiszteletbeli elnöke kezdeményezésére.



Az interneten is követhető



A magyar nyelv hete rendezvénysorozat nyitóünnepsége a felvidéki Somorján volt a Csemadok közreműködésével kedden. A megnyitón köszöntőt mondott Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke és Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke. A nyitó előadást Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója tartotta – mondta el Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke Budapesten.



A magyar nyelv hetén számos helyszínen lesznek rendezvények. Csatlakozik a kezdeményezéshez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Anyanyelvi Napok felsőoktatási nyelvi és szavalóversenyekkel, ismeretterjesztő rendezvényekkel, a győri Kazinczy-verseny, a Józsa Judit Galéria-beli Nyelvőrző Szalon, valamint a Tempora muntatur című online beszélgetősorozat, amelynek vendége Petrás Mária lesz.



Az Anyanyelvápolók Szövetsége közösségi oldalán nagyjaink anyanyelvről vallott legszebb sorait mások mellett Kubik Anna, Hűvösvölgyi Ildikó, Blaskó Péter, Császár Angela, Schnell Ádám, Kisfaludy Zsófia, Szilasi Alex és Erdős Róbert tolmácsolásában hallhatja a közönség, Molnár Adrienne szerkesztésében.

A nyitó- és záróeseményt az Anyanyelvápolók Szövetsége Facebook-oldalán élőben közvetítik. A rendezvénysorozat fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

Változatok és változások



A magyar nyelv hetéről dr. Minya Károly nyelvésszel, a Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszékének vezetőjével beszélgettünk. Elmondta, megyénkben május 5-én, a TIT székházában tart egy előadást a színház és anyanyelvünk kapcsolatáról.



– Az idén ez a témája a nyelv hetének, s az előadásra a megyeszékhely középiskolásait hívtuk meg. Megismerkedhetnek a különféle stílusrétegekkel, a nyelvjárási elemek használatával a színházban. A Petőfi Kulturális Ügynökség, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága és a Nemzeti Színház múlt heti eseményén Balázs Gézával bemutattuk a könyvemet, ami szintén erről a témáról szól – tudtuk meg a nyelvésztől, aki szerint kiemelten fontos megismertetni anyanyelvünk sajátosságaival a diákságot.



– A magyar nyelv nem csupán egy kommunikációs eszköz, hanem az identitásunk része is. Minden nyelv a változataiban és változásában él. Gondoljunk csak bele, milyen gyorsan gyarapszik a szókincsünk, ugyanis ma már szinte naponta születnek a különböző „okos” előtagú szóösszetételek.



Ugyanakkor a diákok figyelmét nagyon fontos ráirányítani a különféle nyelvváltozatokra, mert nem mindegy, melyiket, mikor használják. A diáknyelv az egymás közötti kommunikációban teljesen helyénvaló, de egy dolgozatban, verselemzésben nem szeretnénk azt olvasni, hogy „Toldi haláli botrányt csapott a királyi udvarban”. Meg kell tanítani nekik, hogyan fejezzék ki magukat egy állásinterjún vagy az iskolában, mivel lehet, hogy néhányuknak ez nem egyértelmű – valahol erről is szól a magyar nyelv hete. Semmi gond nincs a szabadabb kifejezésmóddal, de ahogy a ruházatunk is az alkalmaktól függően változik, úgy az sem mindegy, milyen nyelvi formát „öltünk magunkra” egy-egy szituációban – hangsúlyozta dr. Minya Károly.



– A nyelv tehát az identitás része, ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy időről időre idegen szavak is gazdagítják – ez így van ma, és így volt évszázadokkal ezelőtt is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene bizonyos fogalmakra magyar megfelelőt meghonosítani. Minden tudományágról tájékoztatni kell a nagyközönséget, méghozzá közérthetően, és ha ezt csak idegen szavakkal tesszük, azzal a nyelvünk is erodálódik. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezt a páratlan kincset, az anyanyelvünket az olvasással is ápoljuk, ami nemcsak a nyelvhasználatnak, de a lelkünknek is jót tesz – hívta fel a figyelmet dr. Minya Károly.

Programok országszerte



A Felvidék mellett nyelvművelő programokkal várják az érdeklődőket Vácott, Gyömrőn, Bólyban, Szegeden, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Széphalomban, Miskolcon, Kecskeméten és Balassagyarmaton, a zárórendezvénynek a budapesti Magyar Zene Háza ad otthont. A rendezvénysorozat április 25-i zárlatán fellép Császár Angela színművész és Kovács Csilla operaénekes, köszöntőt mond Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Batta András, a Magyar Zene Háza igazgatója.