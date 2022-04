Immár 30 éve szórakoztatja a közönséget szerte az országban, de elsősorban a megyében nagy sikerrel a Mandala Dalszínház, és a kerek évforduló apropóján – a korábbi gálaműsor után – egy fotó- és plakátkiállítással is kedveskedtek a rajongóiknak. Ennek tartották vasárnap az ünnepélyes megnyitóját. Vállalva azt is, hogy esetleg kevesebben jönnek el a várhatónál, ragaszkodtak április 24-hez – ezen a napon vesztette el ugyanis a társulat az egykori alapító igazgatóját, Dobos Lászlót, akinek az emlékére gyertyát is gyújtottak az ünnepség után a temetőben.

– Tartoztunk már ezzel a nézőinknek és önmagunknak, az 1992-es kezdetektől mindig figyeltünk arra, hogy fotók készüljenek az előadásainkról, az adott bemutatókról – mondta el a társulat ügyvezetője, Bódis Gábor, elárulva azt is, hogy minden bemutató egy-egy hatalmas tablót kapott a hozzájuk tartozó plakátokkal. A nézők közül is sokan megörökítették a kivételes pillanatokat, de a dalszínháznak olyan ismert, helyi profi fotósok szenteltek figyelmet, mint Balázs Attila, Csutkai Csaba, Janics Attila, Móricz Csaba, Harasztosi Pál, Trifonov Éva vagy kollégánk Sipeki Péter, aki tagja is volt egy ideig a társulatnak.

Ezernyi emlék

– Mivel a Mandala Dalszínház itt a Váci Mihály Kulturális Központban született meg, és több mint két évtizeden át itt is játszott, ez a legméltóbb helye a kiállításnak, amely május 15-ig látogatható – tette még hozzá az ügyvezető elnök.