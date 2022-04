Április 8., péntek



17 óra: TérZene Zsékával és Balogh Szabolccsal

Túl sokat nem köszönhetünk a koronavírus-járványnak, annyi előnye azonban volt a lezárásoknak, hogy a 2019. október 1-jén elindult TérZene Program kiteljesedhetett. Ezzel mindenki számára elérhetővé vált az élő, hangszeres zene, mely a városok, községek nyitott terein, utcáin mindenkihez elért. A feloldások óta művelődési házak, közösségi helyek is otthont adnak az ingyenes, rendkívül népszerű produkcióknak.

Zsombok Réka „Zséka” és Balogh Szabolcs péntek délután Szorgalmatoson, a házasságkötő teremben ad koncertet. A magát ukulelén kísérő dalszerző-énekesnő egy looper pedál segítségével építi fel a zenei aláfestését, ezúttal azonban Balogh Szabolcs gitárkíséretével adja elő dalait. Repertoárja saját szerzeményei mellett magyar és külföldi feldolgozásokat is tartalmaz.



17 óra: Hangverseny a menzán

A TérZene pénteken Nagydobosra is elér, s felkészülve a szeszélyes tavaszi időjárásra, a Trió Harmony előadását a helyi általános iskola ebédlőjében élvezheti a település zeneszerető közönsége.

A Trió Harmony együttes 2015-ben alakult. A különleges hangszer-összeállításban két vonós – hegedű és cselló – mellett egy fafúvós hangszer, a fuvola is szerepel. Koncertjeiken a barokk, klasszikus repertoár mellett opera- és operettátiratokat, filmzenéket, napjaink slágereit is megszólaltatják.



20 óra: Hamisítatlan retró házibulit tartanak a Központban

Az egykori Békebíró helyén működő nyíregyházi Központban a legnagyobb bulihimnuszokkal Belasco gondoskodik a vendégek átmozgatásáról.



22 óra: Közönségkedvencek és forró dallamok

A hónap harmadik bulija erősnek ígérkezik a Mamma Miában.

A nyíregyházi szórakozóhelyen napjaink egyik közönségkedvenc duója, Rico & Miss Mood izzítja a közönséget fülbemászó dalaival. Az este rezidensei: Fenyvesi és Tekk, az emeleten pedig Sögö, a legforróbb dallamok földi helytartója diktálja az ütemet.



Április 9., szombat



21 óra: Fefe in da house!

A nyíregyházi Nox Club a mulatós bulik belvárosi fellegvára.

Ahogy az lenni szokott, szombat este élő zenével várják a táncolni vágyókat. A talpalávalót ezúttal Sipos Ferenc „Fefe” szolgáltatja.

21 óra: Két terem, két stílus és egy belevaló csaj

Nincs olyan hét, hogy ne röppenne fel valami kattintásra ingerlő hír Tóth Andiról. A vagány énekesnő szombat éjjel a nyíregyházi Barbizon színpadán bizonyítja: legalább olyan otthonosan mozog a zene világában, mint a bulvárlapok hasábjai között.

A tehetségkutató-nyertes Tóth Andi dalaival folyamatosan ostromolja a YouTube legnépszerűbb magyar videókat felvonultató listáját, de már több televíziós műsorban is bizonyította tehetségét. A sztárfellépő előtt és után a lemezlovasok adják az este ritmusát: a nagyteremben DJ Till a kilencvenes, kétezres és a múlt évtized legjobb slágereit adagolja, míg a lelátó alatti pódiumteremben DJ Nagy latin, pop- és R’n’B dallamokkal bírja táncra a 18 évnél idősebb bulizókat.



21 óra: Jön a szombat, jön az este, jön a jókedv

Na, nem Dorinával, hanem Kozma Istvánnal, ő zenél ugyanis a vajai Anna Pubban szombat este.



21 óra: Száz százalék rock

A nyíregyházi Szmog Pub az egyik állomása a Diktátor zenekar Ha zajt akartok koncertsorozatának.

A banda 1986-ban alakult. Sajátos stílusuk a hard rock és a klasszikus heavy metal keveréke, illetve punkos és népzenei elemek is fellelhetőek a zenéjükben. Szerzeményeik az örök érvényű igazságok mélyebb, elvontabb ábrázolásával párhuzamosan, olykor naturálisan és közérthetően igyekeznek kifejezni a mindennapok gondjait, örömeit. A koncert ingyenes.



22 óra: Szinglik éjszakája

Itt a tavasz, az új szerelmek időszaka, amikor az egyedülállók is párra lelnek – persze, csak ha mernek!

A nyíregyházi Karma Event Clubban feszített íjjal várja Ámor az ismerkedni vágyókat. Arról, hogy a hangulat alkalmas legyen az elmélyült beszélgetésekre, Király Viktor gondoskodik majd. S hogy a csinos hölgyek és sármos urak elkerüljék a félreértéseket, belépéskor kétféle karszalagot kérhetnek. A zöld azt jelenti, „ismerkedni szeretnék”, míg a piros azt jelzi, „foglalt vagyok, csak bulizni jöttem”. Az este rezidense: DJ Beat.



22 óra: Születésnapi mega­parti

Ötéves a Mamma Mia, amit egy igazán felejthetetlen bulival kívánnak megünnepelni.

Szombat este meglepetések és ajándékok várják a bulizókat, valamint a kedvenc lemezlovasaik, Geczo és Mr. Aradványi. Belépés csak 20 éven felülieknek!



22 óra: Hard beat night

Ifjú titánok és imádott veteránok váltják egymást a lemezjátszók mögött szombat este a mátészalkai Club Passionben.

Aki biztosan ott lesz: Purebeat, Patrick és Czaga, valamint a házigazda DJ Tekk.



22 óra: All stars gála a Pegazusban

A tiszateleki klubban egy igazán szókimondó formáció, a BSW feszíti pattanásig az idegszálakat szombat éjjel. Yay, csak óvatosan!

És ha ez nem lenne elég, érkezik a Dream House Party rezidense, Aaron Sole, de nem marad otthon DJ Petrényi és PéGé sem.