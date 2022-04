A teljesség igénye nélkül enged bepillantást a megyei értéktár kincseibe a nemrégiben megjelent Értékantológia című kiadvány. A nívós kötetbe tizenhat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei érték került dr. Bene János történész ízes leírásában, Csutkai Csaba fotóművész egyedi látványvilágával fűszerezve. – Az otthon, a közösség és a hit az a hármas egység, ami segít minket abban a küldetésben, aminek köszönhetően már százötven szabolcs-szatmár-beregi értéket gyűjtöttünk össze olyan rendkívüli szakemberekkel, akik közül ketten itt vannak a körünkben – pillantott a szerzőkre a csütörtöki bemutatón Baracsi Endre, a megyei értéktár bizottság elnöke.

Nehéz volt választani

– Ez a negyedik, az elmúlt évek megyei értékgyűjtő munkáját dokumentáló kiadvány. Ahogy a korábban kiadottak, úgy az Értékantológia is a szabolcs-szatmár-beregi identitás erősítését szolgálja – vette át a szót Seszták Oszkár. A megyei közgyűlés elnöke hozzátette: hazai és uniós támogatással ezer példányban jelent meg a könyv, melynek célja az volt, hogy fellapozva egyfajta szubjektív keresztmetszetet kapjanak az olvasók megyei értékeinkről.

– Ritkán kap az ember ilyen megbízást, hálás is vagyok, hogy részese lehettem az antológia elkészítésének – kezdte dr. Bene János címzetes múzeumigazgató, aki szerint a munka legnehezebb része a kiválasztás volt.– Amikor kezdtük, 144 tétel szerepelt a megyei értékek listáján, ebből kellett úgy kiemelnünk néhányat, hogy legyen benne Szabolcs-Szatmár-Bereg minden tájegységéből valami. A másik kérdés az volt, hogy milyen típusú értékek kerüljenek a kötetbe. Épített és természeti örökségeinkből, gasztronómiai, egyházi, népművészeti értékeinkből egyaránt ízelítőt szerettünk volna adni. Ez egy szubjektív válogatás, ami véleményem szerint igazán nívósra sikeredett – lapozgatta a kötetet a történész. Dr. Bene János szövegei Csutkai Csaba képeivel alkotnak teljes egészet. A fotóművész az antológia bemutatóján elmondta: hiszi, hogy a múltból fakadó és a jelenben folyamatosan alakuló értékeinket nemcsak őriznünk kell, meg is kell élnünk azokat.

Régen és most

– Valóban nehéz volt eldönteni, mi kerüljön be a kötetbe. Az előzőekben nagy hangsúlyt kaptak az épített örökségeink, de még így sem sikerült az összeset bemutatni. A természeti értékek felvonultatása során használhattam két nagyszerű fotós kollégám, Habarics Béla és Erőss Béla kárpáti gímszarvast ábrázoló képeit. Segítségükkel méltóképpen mutathattuk be ezt a nemes állatot – árulta el Csutkai Csaba, aki több esetben újrafotózta a már meglévő, gyakran néhány esztendővel korábban, máskor évtizedekkel ezelőtt készült képeit. A régieket és az újakat egymás mellé téve fontos kordokumentumokat kapunk. Az antológiával a megyei értéktár bizottság munkájához kapcsolódó rendezvényeken találkozhatnak az érdeklődők.

Az antológia értékei

A szatmári szilva, a lekvár és a pálinka; Anarcs – a Czóbel-kúria és parkja; Baktalórántháza – a Dégenfeld-kastély és a baktai erdő; Bátorliget természeti kincsei; Beregdaróc – a betlehemes és a vászonvirág, a Dévai-erdő és a kárpáti gímszarvas; Cégénydányád – a Kölcsey–Kende-kúria és parkja; Csengersima – református templom; Lónya – református templom és a Lónyay család sírboltja; Máriapócs – Szent Mihály főangyal kegytemplom, nemzeti kegyhely és a pócsi búcsú; Milota – a dió; Nagykálló – a Kállai kettős zenéje és koreográfiája; Szabolcs – a földvár, az Árpád-kori templom és a Mudrány-kúria; Tiszadob – az Andrássy-kastély és parkja; Tuzsér – a Lónyay-kastély és a tuzséri alma; Túristvándi – vízimalom