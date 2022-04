Sorozatunkban azokat a kincseket mutatjuk be, amiket a megyei értéktár bizottság felvett a büszkeségeink közé. A sors furcsa játéka, hogy a vásárosnaményi Tomcsányi-kastély kétszer is szerepel a gyűjteményben: egyszer már bemutattuk, mint az épített örökségünk egyik jelentős épületét, most meg azért szerepel, mert a megyei értékek között van a Beregi Múzeum mint a térség jelentős múzeumi intézménye, s annak éppen a Tomcsányi-kastély ad otthont.



Emlékezés az alapítóra



A vásárosnaményi Beregi Múzeumot Csiszár Árpád alapította 1963-ban. A gyűjteménynek 1970-től a város központjában lévő Máthé-kúria adott otthont, majd onnan költözött át a 2007-ben felújított barokk műemléki Tomcsányi-kastély épületébe. Köszönhetően az elődök és a múzeum jelenlegi munkatársainak, immár csaknem 40 ezer db, nagy részben országosan is jegyzett néprajzi, régészeti és történeti tárgyat őriz. A múzeum igencsak híres népművészeti anyagát elsősorban hímzések és a szőttesek jelentik, de büszke az intézmény a művészi vasöntvény gyűjteményére is. A Bereg kincsei címet viselő tárlatfüzér a beregi Tiszahát, valamint az oklevelekben először 1214-ben említett, később jelentős térségi központ szerepet is ellátó Vásárosnamény (Namény) táji-történeti és társadalmi viszonyait vázolja fel. A legendás múzeumalapító és református lelkész, Csiszár Árpád (1912–1989) izgalmas és a jövőnek is példát mutató életútját, annak érdekes és tanulságos eseményeit vetíti elénk az egyik tárlat. Ember- és népismerete, valamint a feléje áradó bizalom révén sikerült megalapoznia a későbbi múzeum gazdag gyűjteményeit. A kastély mellék­épületeiben és a pincében a múzeum gyűjteményeinek java és az azokat gondozó szakemberek kaptak korszerű és magas színvonalú elhelyezést – olvasható a megyei értéktár honlapján.