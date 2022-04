Érdemes jól tanulniuk a Szorgalmatoson élő diákoknak, hiszen jutalomképpen egy mesebelinek tűnő vidékre utazhatnak el. Mint lapunkban is beszámoltunk róla, tavaly nyáron előszerződést kötött leendő testvértelepülésével, az erdélyi Csíkmadarassal Szorgalmatos, s miután a román kormány is megadta rá az engedélyt, az idén márciusban immár hivatalosan is – ezúttal a szabolcsi községben – aláírta a dokumentumot a két település polgármestere, Péter Dávid (Csíkmadaras) és Fülöp Adrián Máté (Szorgalmatos).



Megkezdődtek az egyeztetések



– Nem mindennapi esemény volt az Szorgalmatos életében, hiszen Romániából Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert és a Szatmár Megyei Tanács elnökét, Pataki Csabát is vendégül láthattuk megyénk vezetőivel és országgyűlési képviselőivel együtt – emlékezett vissza érdeklődésünkre Fülöp Adrián Máté, Szorgalmatos polgármestere. – Szeretném, ha valóban élő lenne a kapcsolat a két település között, ha minél jobban megismerhetnénk egymást, ezért a céljaim között szerepel, hogy a községünkből minél többen utazhassanak el Csíkmadarasra.



– Az elképzelések között az is szerepel, hogy a jól tanuló szorgalmatosi diákokat jutalomutazással ajándékozhatnánk meg cserediákprogram keretében. Az elmúlt hónapokban az áprilisi választás miatt kicsit háttérbe szorult a kapcsolatok építgetése, de most már megkezdtük az egyeztetéseket, hogy minél hamarabb valósággá váljon egymás meglátogatása.



Szorgalmatos vezetője a közelmúlt két nyertes pályázatáról is tájékoztatta lapunkat.



– Jól kezdődött ez az év számunkra, hiszen kettő beadott pályázatból kettőt sikerült megnyernünk – folytatta Fülöp Adrián Máté.



Segítség a földeken



– A Magyar Falu Programban nyertünk egy traktort, egy másik pályázattal pedig az óvodának szereztünk támogatást udvari játékok fejlesztésére. A traktor az önkormányzati földek megművelését segíti majd, hiszen foglalkozunk többek között kukoricával, mákkal, búzával, valamint a különböző adapterek használatával alkalmas lesz az új erőgép fűnyírásra és a földutak karbantartására is.