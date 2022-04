Hannibal Lecter megvillantja ördögi mosolyát, Jay Gatsby köszöntésre emeli pezsgőspoharát, Paul Atreides a Dűne sivatagjába igyekszik – ők mindannyian a rég- és közelmúlt mozisikereinek ikonikus főszereplői, akiket a filmek rajongói első látásra felismernek. Egy pici fejtörésre azonban még nekik is szükségük lehet, ha egy eltúlzott vonásokkal megrajzolt karikatúrán látják a szeretett figurákat. A nyíregyházi Vasutas Művelődési Házban most május 20-ig bárki próbára teheti, hogy milyen könnyen ismeri fel a filmes alakokat: Karakteres kiállítás címmel csütörtök délután nyitották meg Kostyál Viktor, a felvidéki származású karikaturista tárlatát.

Nyíregyházán tanult

– Már gyerekkoromban is nagyon szerettem rajzolni, és mivel a féltestvérem nagyon tehetséges volt, megvolt a motivációm is: az volt a célom, hogy legalább olyan jó legyen az én rajztudásom is, mint az övé, úgyhogy fanatikus szorgalommal gyakoroltam – mondta el kérdésünkre Kostyál Viktor. – Amikor az iskolai órák nem kötöttek le, és volt egy érdekes arcú vagy kevésbé szimpatikus tanár, akkor őket is lerajzoltam. Az egyiknél aztán lebuktam, a tanár felismerte magát a karikatúrán, és egy megrovás lett a vége, ugyanakkor volt, akitől elismerés is érkezett. Kiderült, hogy átlagon felüli a karakterérzékem, és ekkor körvonalazódott bennem, hogy a tanulmányaimat is a művészetek irányában kell folytatnom.

Filmsikerek jól ismert főszereplőit rajzolta le

– Itt tanultam a Nyíregyházán, rajz és vizuális kommunikáció szakon – tette hozzá. – A főiskolai évek alatt megtanultam, hogy bár a karikatúra egy humoros műfaj, mégis nagyon komolyan lehet venni, és kiemelkedő munkákat lehet benne létrehozni. Nem tudom, hogy megvan-e még, de ki is volt rakva a főiskolán egy linómetszet a tanárok karikatúráival: ez volt a diplomamunkám. Szepessy Béla volt a mentorom, ő engedélyezte, hogy saját témám legyen.

Megtalálta az útját

Tanulmányai befejezése után Viktor gőzerővel dolgozott azon, hogy a rajzolás legyen a főállása, és végül sikerült is elérnie a célját. A „tradicionális művészeti vállalkozásának” – ahogy ő nevezi – körülbelül 80 százaléka karikatúra, minden formában: esküvői meghívóktól kezdve iskolai tablókig rengeteg különböző felületen feltűnnek a munkái. A Vasutas Művelődési Házba egyik kedvenc témájával érkezett: karikatúráin az ikonikus karaktereket úgy rajzolta meg, hogy a színész és az általa megformált filmes alak is felismerhető legyen.

– Világéletemben képregénymániás voltam, gyermekként onnan tanultam meg rajzolni – magyarázta Viktor. – Pókembert és Su­permant gyerekként sze­rettem meg, még mielőtt ilyen népszerűek lettek volna a képregényfilmek. A kedvenc technikám is innen ered: fekete-fehérben és színesben is sok rajzomról visszaköszön a filctollal kontúrozott ­alapra épített akvarell. Nagyon ­szeretem ezt a kettőst, és úgy érzem, ez vagyok én.