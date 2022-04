A hazai autentikus roma zene legnépszerűbb képviselője, a Parno Graszt együttes tagjai sztárvendégekkel színesített nagykoncertre készülnek.



Sűrű nyaruk lesz



A paszabi együttes az idén ünnepli harmincadik születésnapját. A formáció a közösségi oldalán már korábban ígéretet tett a közönségnek arra, hogy a három évtizedes jubileumot számos meglepetéssel teszi emlékezetessé.



A Parno Graszt már el is kezdte bejelenteni a nyári fesztiválos fellépéseit – például a Fishing on Orfű és a Campus színpadán is ott lesznek majd –, ezek mellett pedig a születésnapi koncert időpontját is rögzítették: július 21-én a Budapest Parkban mulatnak majd a rajongókkal. A táncházzal egybekötött koncertre sztárfellépőket is meghívtak.



Nem volt kérdés



A Bohemian Betyars zenekarral és Szirota Jenniferrel rendszeresen zenélnek közösen, így nem is volt kérdés, hogy ők is vendégei lesznek a szülinapi bulinak. Mellettük a Punnany Massif, Járai Márk, Mező Misi, Pál István és Tóth Gabi is színpadra áll majd a Parno Graszttal.