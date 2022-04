Először mutatnak be Vörös pöttyös könyvet a megyeszékhelyen, s nem is akárki: Bessenyei Gábor, aki maga is Nyíregyházán született és nevelkedett.

A fiatal író ötödik, Tested és lelkem című regényének megjelenése a koronavírus-járvány miatt egy évet csúszott; erről, s a pandémia miatt elmaradt közönségtalálkozók, előadások hiányáról korábban már többször mesélt közösségi oldalán megosztott videóiban. Nemrégiben pedig azt is megosztotta a követőivel, rajongóival, mennyire bánja, hogy a számára legfontosabb kötetét nem mutathatta be a nagyközönség előtt – eddig. A szerző soraiból érezhető, hogy nagy izgalommal készül a hazai premierre, aminek a megyei könyvtár kamaraterme ad otthont május 10-én, kedden délután fél öttől.

Kérdezni is lehet

Bessenyei Gábor az esemény beharangozójában röviden felvázolta, mi vár mindazokra, akik ellátogatnak a könyvbemutatóra. A közönség megismerheti a regény megírásának hátterét, megtudhatja, hogy az írónak mi a véleménye a romantikus történetekről, az ismerkedésről.

Bepillantást nyerhetnek abba is, mit gondolnak a fiúk a lányokról, a megszégyenítésről, az iskolai erőszakról. Emellett azt is megosztja a hallgatósággal, milyen íróként a TikTok-on történeteket mesélni, szívesen válaszol minden hozzá intézett kérdésre, és természetesen örömmel dedikálja új és régi regényeit.

Előzménytörténetek

Azok, akiket érdekel a Tested és lelkem, Bessenyei Gábor közösségi oldalain és honlapján egyaránt találnak előzménytörténeteket, melyek felvázolják a sztorit és segítenek a ráhangolódásban.