A Bohemian Betyars előtt lépett fel múlt szombaton a Terne Cserhaja. Az autentikus cigányzenét játszó formáció tagjai a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola égisze alatt Biriben, a Dankó Pista középiskolában működő színkörben találkoztak, s 2017 óta dolgoznak együtt. Sikerrel mutatkoztak be több térségi és országos megmérettetésen, s néhány hete megnyerték az Öröm a Zene Tehetségkutató nyíregyházi fordulóját. Akkor szép emlékekkel tértek haza a versenynek otthont adó Club Hollywoodból, nem csoda hát, hogy szombaton lelkesen vették birtokba ismét a nyíregyházi szórakozóhely színpadát.





Kibővített repertoár



– Örömmel fogadtuk a Bohemian Betyars felkérését, hogy alapozzuk meg a buli hangulatát, mert jó a kapcsolatunk az együttessel, ráadásul az egyik személyes kedvencem, úgyhogy nagy boldogság volt előttük játszani – árulta el a koncert után a zenekar frontembere, Balázs Sándor „Herceg”. A Terne Cserhaja – jelentése Fiatal Csillagok – tavaly ősszel mutatta be első, Tele van a sötét égbolt című lemezét, melyről több dalt is hallhatott a nyíregyházi klub közönsége. A repertoárjukat a saját szerzemények mellett több Parno Graszt- és autentikus cigány nótával bővítették ki erre az alkalomra, de koncertjeiken alapvetően az album dalait népszerűsítik.

– Az a küldetésünk, hogy minél több emberhez eljuttassuk a hagyományos magyar és cigányzenét, hiszen ezek találkozásával és összefonódásával egyfajta híd épül a két kultúra között, amire – úgy gondolom – nagy szükség van – tette hozzá az együttes énekes-gitárosa.

Balázs Sándor „Herceg” a Terne Cserhaja mellett egy másik, közismert formáció, a Ham Ko Ham tagja is. Amikor arról kérdeztük, milyen érzés hosszú idő után újra személyesen találkozni a rajongókkal, az ifjú zenész bevallotta: rettentő nehezen viselte, hogy a koronavírus-járvány miatt elmaradtak a fellépéseik, pedig külföldi meghívásaik is voltak.

– Annyi előnye mégis volt, hogy bőven maradt időnk próbálni, kigyakorolni az új dalokat, tökéletesíteni a régieket. Hogy ennek köszönhetően nyertük-e meg az Öröm a Zene Tehetségkutató nyíregyházi fordulóját, azt nem tudom, de úgy hiszem, része volt benne a pandémiás lock downnak is. Novemberben lesz még egy megmérettetés, amire saját dalt is vinnünk kell, reméljük, hogy sikerül továbbjutnunk.





Teljesül a vágyuk



A paszabi és hodászi fiatalok gőzerővel készülnek a nyárra.

– Ami már biztos, hogy fellépünk Orfűn és a Művészetek Völgyében. Hihetetlen érzés, hogy a Terne Cserhaja négy év alatt eljutott odáig, hogy már a nagyobb fesztiválokon is zenélhetünk. Ez volt a vágyunk, és teljesülni látszik azzal, hogy egyre nívósabb rendezvényeken léphetünk fel. CsA



Borítókép: A Terne Cserhaja bejutott az Öröm a Zene Tehetségkutató budapesti döntőjébe | Fotó: Öröm a zene