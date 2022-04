A napokban megnőtt az egy diákra eső Kossuth- és Liszt-díjas művészek száma a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában. Szabó Dénes Kossuth- és Liszt-díjas karnagy, a Cantemus Kórus igazgatója meghívására ugyanis az oktatási intézményben délelőtt mesterkurzust tartott tehetséges ifjú zenészeknek, délután pedig két hangversenyt is adott Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész, Kokas Katalin Liszt-díjas hegedű- és brácsaművész, Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, valamint Kokas Dóra csellóművész.



Milyen céllal indították el a Fesztivál Akadémia Budapest elnevezésű programot?

Két évvel ezelőtt, amikor a koronavírus-járvány elérte hazánkat is, a magyar művészekkel rendeztünk egy nyári fesztivált. Az akkor fellépett előadók úgy nyilatkoztak, támogatják azt a kezdeményezésünket, amelynek célja az alap- és középfokú zenei oktatás segítése, fejlesztése. Mindannyian tanítunk a Zeneakadémián, Barna külföldön is oktat, így jól érezzük, hogy a kezdetektől elindulva kell segítenünk a tanárok és a növendékek munkáját, új inspirációkat, új impulzusokat kell közvetítenünk a számukra – válaszolta Kokas Katalin. – Ennek része, hogy egy rendszerbe foglalva meghallgatjuk az ifjú muzsikusokat. Ezt nem mi találtuk ki, hiszen régebben is volt már szakfelügyelet, illetve híres művészek járták az országot a tehetséggondozás jegyében. A kezdeményezésünk átöleli az egész országot. Hazánk minden régiójában, illetve a határon túli magyarok lakta nagyvárosokban ingyenes mesterkurzusokat, pedagógus-továbbképzéseket és akkreditációs képzéseket szervezünk, ahogy a vírusjárvány ezt megengedi.



Vajon a nyíregyházi mesterkurzuson milyen tapasztalatokkal lettek gazdagabbak a foglalkozásokat vezető művészek?

Jó érzés volt látni, hogy sokan érdeklődtek a mesterkurzus iránt, még Debrecenből is érkeztek vendégek. Együtt jöttek a tanárok és a diákok, s ennek éppen ez a lényege, hiszen így a felkészítők is hallják, hogy a bemutatott produkció során mi mindenre hívjuk fel a fiatalok figyelmét – felelte Kelemen Barnabás. – Bár a kérdést már most is fel lehet tenni, mert nagyon örülünk a csillogó szemű, zenélni vágyó diákoknak, azonban amikor legközelebb jövünk, és sokadjára hallgatjuk meg a növendékeket, akkor mesélhetünk majd többet arról, mekkora hatást gyakoroltunk rájuk. Reméljük, hogy maradandó és hosszan kitartó hatás az, amit most tovább tudtunk nekik adni. Nagyon nyitott fülekre és szívekre találtunk itt Nyíregyházán. A fiatalok nagy igyekezettel fogadták el az intelmeket. Nem voltak könnyű helyzetben, mert több észrevételünk is volt egy-egy művel kapcsolatban, de becsületükre legyen mondva, igyekeztek mindent kijavítani, jobban eljátszani. Májusban jövünk vissza Nyíregyházára, reméljük, találkozunk újra a fiatalokkal, illetve a tanárokkal.



A Cantemus Kórus idei családi bérletes sorozatának lényege, hogy a családtagok együtt muzsikálnak. Hogy élik meg a Kelemen család tagjai, hogy otthon, a próbákon, utazás közben és a koncerteken is szinte folyamatosan együtt vannak?

Mióta lélegzem, mióta kezembe vettem a hangszert, a családnak része vagyok. Az lenne furcsa, ha nem zenéltünk volna együtt. Bár most már nem vagyok tagja a Kelemen kvartettnek, de az a kamarazenekar a kivirágzását jelentette az azt megelőző sok-sok évnek – árulta el Kokas Dóra, Kokas Katalin húga. – A kvartett tagjaként is sokat utaztunk együtt, olykor tíz órát is ültünk egy autóban. Mindez nekem természetes. Jó dolog, hogy rokonok, ugyanakkor kollégák is vagyunk.

A Kodály-iskolában rendezett hangversenyen valamennyien felléptek: Kelemen Gáspár, Bogányi Gergely, Kelemen Barnabás, Kokas Dóra és Kokas Katalin | Fotók: Sipeki Péter





Az esti koncerten fellépett a 14 esztendős Kelemen Gáspár is. A délelőtti próbát hallgatva az édesapa nem bírta megállni szó nélkül, s instrukciókat adott a fiának.

Ez egy nagyon érdekes pillanat volt. Egyrészt Bogányi Gergely zongoraművésszel nem mindennap léphet együtt a színpadra bárki, Gáspár is szerintem most játszott vele először. Másrészt azok a zongoristák, akik hegedűsöket kísérnek, rengetegszer hallják ezt a darabot, ami egy polonéz Henryk Wieniawskitól. Nemigen van a világon olyan zenész, aki Bogányi Gergelytől több polonézt játszott volna. Az viszont már érdekes kérdés, hogyan is találkozik egy hegedűs a lengyel eredetű tánc zenéjében ennyire jártas zongoristával. A hegedűsök körében az idők folyamán megszokottá, szinte rutinná válik egy-egy rész, egy-egy dallamív előadása, de a polonézokat jól ismerő zongoristának nem természetes minden előadott gesztus. Őket hallgatva döbbentem rá arra, hogy bizonyos részeket talán nem úgy kellene a hegedűsöknek játszaniuk, mint ahogy teszik. Felhívom erre a fiam figyelmét, de beszélgetek majd erről a növendékeimmel is.



Eljön vajon egy előadóművész életében az a felismerés, hogy a fia sokkal jobb hegedűs tőle?

Ez nagyon egyszerű. Tudom, hogy hány évesen játszottam azokat a műveket, amiket most Gáspár fiam játszik, s egy-két évvel már megelőzött. Remélem, ezt a tempót, ezt az előnyt még tartani tudja jó sokáig – mondta az édesapa.



Nem minden fiatal zenész mondhatja el, hogy rendszeresen együtt koncertezik a szüleivel. Milyen érzés ez egy 14 éves fiatalember számára? – szegeztük a kérdést Kelemen Gáspárnak.

Nincs bennem semmi különleges érzés, ugyanis számomra mindez természetes. Úgy vélem, számomra mindennek így kellett lennie, így kellett történnie, hiszen ebbe a zenei világba nőttem bele. Amikor velük játszom, úgy érzem, hogy itt van köztük a helyem. Nincs vita közöttünk, mert ugyanazt gondolom, amit ők.



Nem könnyű egy négygyermekes előadóművésznek a színpadon és otthon is helytállnia. Hogy lehet mégis édesanyának és művésznek lenni egy személyben? – fordultunk ismét Kokas Katalinhoz.

Amikor megszületik egy gyermek, vele teljes a világ. Amikor megszületik a második, akkor a kettővel teljes a világ, s így vagyunk a harmadik és a negyedik gyermekkel is. Hozzájuk jön még a zene, számomra így lesz teljesen kerek a világ. Ahogy a levegő szeretetére sem ösztönözzük a gyermekeket, így nem kellett őket a zene szeretetére sem ösztönöznünk. A zene iránti fogékonyság már a két kicsin is megmutatkozik. Majdnem alszik Zsiga, amikor az utcán elmegy egy dudáló autó, s akkor Zsiga is mondja ugyanabban a magasságban a hangot. Ami másnak zaj, az neki tulajdonképpen zene. Beszélni még nem tud, de visszaadja a hosszú, kitartott hangokat is, amiket hall tőlünk.



A beszélgetés végére megérkezett Bogányi Gergely is, akiről kiderült, hogy ő is „családtag”. A legidősebb gyermek, Hanna keresztapjának a testvére.

Ennek ellenére is családtagnak érzem magam, hiszen Barnabással immár harminc éve játszunk együtt. Volt egy kisebb periódus, amikor elsodort bennünket egymástól az élet, de most hál’ istennek ismét sokat szerepelünk együtt, s bízom abban, hogy a jövőben még többet fogunk.



Van még mit alakítani az ön által kifejlesztett zongorán?

Mindig van mit fejleszteni, finomítani, de az alapvető fejlesztéseket már elvégeztük. A legújabb változaton a felsőbb regisztereknél kifinomultabb, illetve erősebb a hangzás, s ez jó.