A napokban nyílt meg Vida Gizella festménykiállítása a Móricz Zsigmond megyei könyvtárban. A fiatal, tehetséges diák az idén fejezi be tanulmányait a debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium festő szakán. A tárlatot a hónap végéig tekinthetik meg az érdeklődők.



A mindennapjaiból merít



A képek között számos lát/kép, vizsgamunka és sok-sok olyan megörökített élmény látható, amelyet a fiatal alkotó mindennapjaiból merített.

– Nyitott szemmel járok, ha meglátok valamilyen érdekességet, lefotózom, majd megfestem azt. Szeretek az apró részletekre is figyelni, a színekkel visszaadni, részleteket kiragadni és azt bármilyen technikával ábrázolni. Nincs konkrét művészeti irányzat, formavilág, amelyet követek, hanem pillanatok, élmények, hangulati elemek, színek ragadnak meg – mondta Vida Gizella.



Szépség és nyugalom



A „Lát/kép” című kiállítást a természet, az utazás ihlette. A fiatal művész a tájképekkel arra hívja fel a figyelmet, milyen fontos a környezet megóvása, a természet értékeinek megőrzése. Nemcsak a természet, de az épített környezet is érdekli. Úgy véli, ez a fajta in­spiráció közelebb vihet minket ahhoz, hogy felfedezzük a körülöttünk lévő szépséget, nyugalmat, rátaláljunk a látás képességére. – A városokban is felfedezhető ugyanaz a játékosság, mint a természetben, csak mindezt másfajta nézőpontból, más „szemüvegen” át kell meglátnunk – tette hozzá. Ehhez tökéletes képet biztosít a halszemoptikával illuzionált világ, amelyet egy sorozaton keresztül mutat be a látogatóknak. – Köszönöm, hogy a nézők is részt vesznek velem ezen a közös utazáson, azt remélve, hogy mindenki megtalálja a saját meghitt oázisát – tette hozzá a fiatal művész. Pótor Melinda