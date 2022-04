Verseljünk együtt! – erre kérte tagjait és a kultúraszerető városlakókat a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, melynek tagjai a költészet napját irodalmi sétával ünnepelték.



Dr. Bihari Albertné alapító titkártól megtudtuk: korábban is szerveztek ehhez hasonló verstúrákat, de a költészet napján most debütált a program. – Amikor megérkezünk egy-egy helyszínre, röviden ismertetem az adott szerző életútját, azt, hogyan kötődik Nyíregyházához és a megyéhez, s közösen elszavaljuk az egyik versét, de mindenki lehetőséget kap arra, hogy elmondja valamelyik szerzeményét – mondta el a séta előtt lapunknak a program ötletgazdája.

Harc az elmaradottság ellen

A könyvtártól induló verstúra első állomása a megyeháza előtti tér volt: az irodalombarátok természetesen felkeresték Kölcsey Ferenc szobrát. A nemzeti imádság szerzője megyénk egyik leghíresebb szülötte, aki Szatmárcsekén vetette papírra a Himnuszt, és aki a vármegye ország- gyűlési képviselőjeként is szolgálta szűkebb pátriáját.



A Váci-szobor után Bessenyei György nemrégiben felújított szobra előtt álltak meg a költészet napjára emlékezők. A felvilágosodás hazai előfutára Tiszabercelen született, 1755-ig szülőfalujában élt, majd 1760-ig a sárospataki kollégium diákja volt. Végzése után apja hazavitte, s egy évig házi tanításban részesítette, 1765. június 8-ától Mária Terézia bécsi magyar testőrségében teljesített szolgálatot. A 19 éves ifjú a francia műveltségű császári udvarnál szégyenkezve tapasztalta elmaradottságát. Hiányosságait magánszorgalommal pótolta, s közben önkéntelenül is párhuzamot vont a nyugati népek és a magyar nemzet műveltsége között. Fájdalommal kellett beismernie országunk elmaradottságát, ezért nem csak maga miatt tanult: nemzete felemelkedéséért is tevékenykedett. Bakonszegen halt meg, hamvai 1940-ben kerültek Nyíregyházára.

Teremtett világ

A verstúrázók felkeresték a Kossuth- és József Attila-díjas Rákos Sándor emléktábláját is: a költő, esszéíró Kálmánházán született, gimnáziumi tanulmányait Hajdúnánáson, illetve Nyíregyházán végezte. Első versei 1940-ben jelentek meg. 1949–1951 között a Révai, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője volt. Első köteteit tragikus, lázadó hangnem, az élet abszurditásának kifejezése jellemezte, a túlélés esélyének szigetszerűen megteremtett saját világát látta. Lírájának jellegzetessége volt a protestáns zsoltáros hang. Lefordította az akkád ékírásos eposzokat és verseket, az 1970-es évek második felétől létrehozta a szereplíra új válfaját.



És nem maradhatott ki a sorból Ratkó József sem. Budapesten született, iskoláit a fővárosban kezdte, majd vidéken lelencgyerekként folytatta. Számos helyen élt, így Vámosmikolán, Sándorfalván, Miskolcon, Erdőbényén, Tiszadobon és Nyíregyházán. Dolgozott állami gazdaságban, borpincészetben, sőt segédmunkásként is, 1955-től közölték verseit az irodalmi folyóiratok (Alföld, Új Írás, Napjaink, Tiszatáj, Élet és Irodalom, Kortárs, Szabolcs Szatmár Népe). Nyíregyházán újságíróként dolgozott, majd a nagykállói Krúdy Gyula Járási Könyvtár igazgatója lett. Segítsd a királyt című színpadi művét, verses drámáját a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház mutatta be 1985-ben, azóta több teátrum is a műsorára tűzte.