Egy gyermekcsatorna nagy sikerrel vetítette hazánkban is az elmúlt években a Rocksuli című amerikai televíziós vígjátéksorozatot. Napjainkban azonban akár Tyukodon és Porcsalmán is lehetne forgatni hasonló jellegű filmet, ugyanis mindkét helyen lelkesen pengetik a gitárokat, ütik a dobokat és a cintányérokat a helyi általános iskolai tanulók.





Tartalmas időtöltést kerestek



A kezdetekről szerkesztőségünknek Pongó Ottó tanító bácsi mesélt, aki negyvenhárom éven keresztül vezette be az olvasás és az írás tudományába az alsós diákokat, a felsősöknek pedig éneket tanított. Egykori tanítványai mindmáig szeretettel emlékeznek rá, ahogy gitárral a hátán érkezett a tanórákra. A megyei könnyűzenében járatos olvasóinknak is ismerősnek tűnhet a neve, s ez nem véletlen: húsz éve a népszerű Nelson együttes szövegírója, zeneszerzője és természetesen a zenésze is billentyűs hangszereken.



– Az egyik volt tanítványommal, Bélbász Sándorral, a Szatmári Református Egyházmegye munkatársával két évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogyan lehetne tartalmas elfoglaltságot adni a tyukodi és a porcsalmai gyermekeknek, s akkor Sanyi fejéből pattant ki a rocksuli gondolata. Megkerestük a Kolibri Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét, Juhosné Szabad Alízt, aki támogatta az ötletünket.



– A művészeti iskola vásárolt gitárokat és dobokat, a takarékszövetkezet üresen álló épülete pedig otthont adott a Rocksulinak – elevenítette fel a kezdeteket Pongó Ottó.



– Sándor Porcsalmán és Tyukodon, én Tyukodon foglalkozom a gyermekekkel. A két községben közel harmincan tanulnak zenélni. Az oktatás elindításakor, 2020 szeptemberében úgy gondoltuk, hogy már az nagy eredmény, ha ezek a hátrányos helyzetű gyermekek nem ülnek egész nap az internet vagy a televízió előtt. Az pedig, hogy a Rocksuli alsós és felsős növendékei egy közel félórás ünnepi műsort adtak Tyukodon az idén márciusban nemzeti ünnepünk alkalmából, az a legszebb álmainkat is felülmúlta.



– Ezek a gyermekek soha nem gondolták volna, hogy egyszer majd igazi hangszerekkel élőben zenélnek profi hangosítás mellett. Ez a szereplésünk nagyon jól sikerült, több számot is előadtunk. A pedagógus kollégáim a szervezéskor aggódtak, hogy nehéz lesz rendet tartani a közönség soraiban, de kár volt aggódniuk, mert a tanulók síri csendben hallgatták végig a rocksulis társaik műsorát, nagy sikert arattunk. A produkciók azóta felkerültek a világhálóra is, ahol egyre többen látják a felvételeket, s kedvező visszajelzéseket kapunk. A porcsalmai gyermekek is szép műsort adtak március 15-e tiszteletére.



További munkára serkent



Az internetnek köszönhetően Pósa Lajos-Pongó Ottó: Magyar vagyok című dalát a Tyukodi RockSuli Produkció előadásában már több ezren látták Amerikától Erdélyig, a Délvidéktől a Felvidéken át Kárpátaljáig. A nézettsége óráról órára változik. A növekedő számokban jelentős szerepet játszik a vers mondanivalója, a haza iránti szeretet, ami a két fiatal, Feka Emília és Kiss Dominik László természetes előadásában, egyszerű és őszinte énekében még nagyobb érzelmeket vált ki. A hangszerelés érdekessége, hogy a zenei alapot kárpátaljai zenészek játszották fel.



– Természetesen nagyon jól tudom, hogy nem váltottuk meg a világot, de büszkék vagyunk arra, hogy minden médiasegítség nélkül magas nézettségi számot érhettünk el. A mi valóságunkban ez igazi varázslatnak számít, s ez további munkára serkent bennünket – folytatta Pongó Ottó.



– A művészeti iskolának több telephelye van. Márciusban Tyukodon léptünk fel, áprilisban Géberjénben a költészet napja alkalmából adtunk elő megzenésített verseket, de felléptünk már Ököritófül­pösön is. A pátyodi szereplés még csak ezután következik. Természetesen a siker több összetevőből áll. Nagyon fontos a gyermekek kedve, kitartása és szorgalma, de sok múlik a szülők hozzáállásán is. Sokat köszönhetünk Tyukod polgármesterének, Czibere Józsefnek, aki buszt ad a szereplésekhez. A helyi roma önkormányzattól szintetizátort kaptunk, s egy nyíregyházi vállalkozó is megajándékozott bennünket gitárral és szintetizátorral. Bár a katedrától el kellett köszönnöm a nyugdíjkorhatár elérése miatt, azonban nagy örömömre a Rocksuliban tovább foglalkozhatom a fiatalokkal.