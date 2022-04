Puskás-Dallos Peti zenekara, a The Biebers 2012-ben alakult, és az első években még angol nyelvű szerzeményekkel jelentkezett. Bár az együttes ma már magyarul írja a dalokat, a Sorry, a Memories és a Dance című slágerek még mindig a rajongók kedvencei közé tartoznak, és gyakran elhangzanak a koncerteken is. Most azonban úgy tűnik, megvan rá az esély, hogy a banda első nagy sikerei új köntösben is bemutatkozzanak a hallgatóság előtt.



Újdonságok is készülnek



A The Biebers tagjai a zenekar közösségi oldalán posztoltak egy részletet a Memories című dalból, amelyet még 2014-ben írtak, és a bejegyzésben arra céloztak, hogy ha a közönség is szeretné, elkészülhet a magyar nyelvű verzió is.



Egyelőre nem tudni, mennyire gondolták komolyan, azonban tény, hogy a banda az utóbbi időben szívesen nosztalgiázik: az Üzenet a lányoknak című dalukhoz a közelmúltban két új verziót is készítettek. A rajongók közben tűkön ülve várják a vadonatúj dalokat is, hiszen az idén 10 éves zenekar 2022-re ígérte következő nagylemeze megjelenését.