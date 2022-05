rektorhelyettes hozzátette: dr. Kormány Gyula munkássága példaértékű a fiatalok számára, és örömmel tölti el, hogy a Földrajztudományi Intézet ilyen rangos eseményekkel ünnepli az évfordulókat.

Hat évtizednyi munka

– Szomorú azonban, hogy egyre rosszabb a tanárképzés helyzete hazánkban, s ez különösen súlyosan érinti a természettudományos tárgyakat, hiszen ezen szakokra egyre kevesebben jelentkeznek. Remélem, hogy ez a konferencia egy új kezdet lehet, és azon dolgozunk, hogy a természettudományok – köztük a földrajz – újra virágozzanak az egyetemünkön – hangsúlyozta a rektorhelyettes.

Dr. Kormány Gyulát több jelenlévő is méltatta, a professzor most ünnepli 90. születésnapját, és a mai napig aktív a tudományos és közéletben egyaránt. A Nyíregyházi Egyetemen nyugdíjazása után is dolgozott, egészen 80 éves koráig. A kutatásokkal sem hagyott fel, amit jól példáz a tavaly megjelent legújabb kötete is. A hosszú és színes életpályájából közel hat évtizedet töltött oktató-nevelő munkával a tudományos tevékenység mellett, s eredményeinek köszönhetően olyan tankönyvek jelentek meg, melyekből tanárok generációi sajátíthatták el a földrajz rejtelmeit.

Dr. Frisnyák Sándor professor emeritus, a Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztályának elnöke a jelenlévőknek elmondta, Kormány professzor rengeteget tett a hazai földrajzoktatás fejlesztéséért a módszertani munkáival, ráadásul ő volt az első, aki pedagógiai témából írta a doktori disszertációját hazánkban.

– Az idő Isten ajándéka, amivel jól kell gazdálkodni, igaz, ezt a legtöbb ember csak idős korban érti meg. Dr. Kormány Gyula ezt már a kezdetektől tudta: folyamatosan képezte magát, külföldi tanulmányútjai során bejárta a világ nagy részét, a tapasztalatait pedig kiválóan kamatoztatta hazánkban.

Az eseményen jelen volt Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere is, aki a városban született tudós tanárról azt mondta: igazi lokálpatrióta, ráadásul a mai napig aktívan kiveszi a részét Ibrány életéből, és rendszeresen jelennek meg írásai a helyi hírlapban.



– Munkájával maradandó értéket teremtett nemcsak szülővárosa, a megye, hanem az ország és a földrajztudomány számára is. Tisztelete és megbecsülése jeléül a város közgyűlése idén augusztusban díszpolgári címet adományoz a professzornak – tette hozzá a polgármester.

A születésnapi köszöntők után a rendezvény szakmai előadásokkal folytatódott, melyek témái a professzor munkájához kapcsolódóan módszertani kérdéseket fejtegettek.

Megújulásra van szükség

Dr. Teperics Károly, a Debreceni Egyetem docense, a Magyar Tudományos Akadémia X. Földrajz Oktatási Albizottságának elnöke a földrajz tanításának jelenlegi problémáiról beszélt.

Kifejtette: sürgősen szemléletváltásra van szükség, melynek egyik lépcsője a taneszközök fejlesztése lehet.

– Szükség van a megújulásra, hiszen alkalmazkodnunk kell az elmúlt évek változásaihoz. Komoly probléma, hogy folyamatosan csökken a tantárgy presztízse, amit tovább fokoz, hogy az új alaptanterv tovább csökkentette a heti óraszámokat. Mást és másképpen kell tanulni és tanítani, a hagyományos, tanárközpontú módszereket pedig új, szemléletesebb formákra kell cserélni. már nem működnek azok az eljárások, amik néhány évtizede, ami nem is csoda, ugyanis a diákok is mások lettek, teljesen más igényekkel – hívta fel a figyelmet az elnök, aki szerint nem az elméleti ismeretekre, hanem az alkalmazható tudásra kell helyezni a hangsúlyt, elvégre a PISA-hoz hasonló nemzetközi felmérések is ezt mérik.

– Ezek sajnos azt mutatják, hogy folyamatosan romlik a diákok teljesítménye, és ami még tragikusabb, hogy a teszteken a tanulók negyede a ketteshez szükséges szintet sem érte el. Több önálló tanulói tevékenységre, csoportmunkára van szükség, ahogy a szemléltető eszközök számát, típusait és használatát is bővíteni kell – tette hozzá.

A módszertani konferencia előadásai

Dr. Sütő László – dr. Homoki Erika, az MTA X. Földrajz Oktatási Albizottságának tagjai

Az OTDK témavezetők véleménye a tehetséggondozásról

Dr. Márton Sára, a Nyíregyházi Egyetem Pedagógiai és Andragógiai Tanszékének vezetője

A megújuló tanárképzés – Hogyan tovább Nyíregyházán?

Dr. Komáromi István, az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola igazgatója

Modern iskola, reformpedagógia és korszerű szemlélet napjaink oktatásában

Dr. Hanusz Árpád, a Turizmus és Földrajztudományi Intézet munkatársa

Az újragondolt falusi turizmus fejlesztése