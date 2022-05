Kortárs zenei művek csendülnek fel május 24-én 19 órától a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében. A Magyar Rádió Bartók csatornája ­ARTrium címmel tavaszi kortárs zenei seregszemlét indított, s ennek lesz az egyik állomása kedd este Nyíregyháza.

Felcsendül egy gordonka is

A koncerten szerepel Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével a Pro Musica Leánykar, míg a Cantemus Vegyeskart Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezényli. Az érdeklődők a hangversenyen többek között Kutrik Bence, Kecskés D. Balázs, Tóth Péter, Andorka Péter, Ott Rezső, Gyöngyösi Levente, Szabó Barna, Bánkövi Gyula, Kocsár Miklós szerzeményeit hallhatják. A leánykar mutatja be Bánkövi Gyula Ave Maria című szerzeményét, a mű előadásakor gordonkán közreműködik Kun Alexandra.

A kedd esti koncertet követően szerdán és csütörtökön a Bartók rádió felvételt is készít az oktatási intézményben stúdiókörülmények között a két énekkarral, hogy a kortárs szerzeményekről készült úgynevezett Z-felvételek megmaradjanak az utókor számára is.