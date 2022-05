– Napra pontosan 269 éve telepítették újra Nyíregyházát – mondta dr. Ulrich Attila, a megyeszékhely alpolgármestere a hétfői, levéltári rendezvényen, amely a városnapi ünnepségsorozat része volt Nyíregyházi anzix elnevezéssel. – Tisztelettel emlékezünk gróf Károlyi Ferencre, aki az akkoriban jóformán elnéptelenedett vidéken a pátenslevelével az újjászületés ígéretét adta. Petrikovics János intézőként vállalta fel a toborzást. Köszönet jár az evangélikus, tót ajkú telepeseknek is, akik látták, hogy milyen lehetőségek rejlenek itt. Nekünk az a dolgunk, hogy a hagyományt tisztelve építkezünk erre az örökségre.



– Akkoriban az mentette meg ezt a helyet, hogy Szarvasról és környékéről telepítettek ide jobbágycsaládokat. Az emléküket őrzi a Szarvas utca elnevezés is – jegyezte meg dr. Héjja Julianna Erika főlevéltáros Békés megyéből, aki elmondta, hogy Gyulán sok lehetőség van a kutatásra, ma már digitalizált formátumban hozzáférhetőek az adatok. Az alapító atyák nyomdokain... Mozaikok a Nyíregyházát benépesítő Békés vármegyei családok történetéből című előadásában felidézte, hogy 269 esztendeje közel kétszáz család kelt útra a biztos megélhetés reményében.



Nyíregyháza városképe a hagyományok ötvözetével és a modernizálással összhangban formálódott. Az 1876-ban megyeszékhellyé váló egykori mezővárosban megmaradt és folyamatosan megújult a hajdani centrum. A XX. század második felének építészeti trendjét is figyelembe véve, színesebbek és különlegesebbek lettek a köz- és a lakóépületek, díszítőelemeik amellett, hogy a modernséget sugározták, igyekeztek a régi értékekkel harmonizálni.



Másfél éves munkájának eredményeként készült el a Nyíregyháza modern építészete 1945-2020 között című munkája Kulcsár Attila Ybl-díjas építésznek. A város figyelemreméltó középületein keresztül mutatta be a megyeszékhely elmúlt 75 éve alatt elkészült épületeit, a modern építészet stíluskorszakai szerint a funkcionalizmustól az újmodernig. A helytörténeti, építészettörténeti album alkotója ezúttal „Nyíregyháza városképeinek változása a modern építészet trendjei hatására címmel osztotta meg gondolatait a levéltár népes hallgatóságával.



– Miként az emberi életben változik a ruházat, a hajviselet vagy az autó, és mindenki igyekszik haladni a korral, úgy az építészet is változik. Arra törekedtem, hogy bemutassam a különböző trendeket a város modern építészetét illetően – említette Kulcsár Attila. A tervező nyíregyházi munkái között szerepel például a belváros térburkolata, a sávház és az ügyészsé, vagy a Nyíregyházi Egyetem műszaki karának épülete.



A jobb élet reményében



– A köztiszteletnek örvendő Petrikovics János felvidéki eredetű családja még Trencsényben kapott nemességet, majd Nyitrából költözött a jobb élet reményében Szarvasra – idézte fel a kort Ilyés Gábor helytörténész. – A „nemesgazda” előbb személyesen is meggyőződött a betelepítendő birtokról, mielőtt 1753 májusában, Károlyban átvette azt a pátenslevelet, amely a jövendő lakosoknak tett ígéreteket tartalmazta. Hála az ő agitálásának, többen is útra keltek, így Nyíregyháza újra benépesült. Gróf Károlyi Ferenc telekkel, házzal és földdel honorálta mindazon fáradozásait, amelyet a betelepítés érdekében tett. A kései utódok Hársfalvi Péter történész javaslatára utcát neveztek el róla. A kertvárosi Dugonics utcából nyíló kis utca így ma is méltán őrzi a várostelepítő ősök egyik kiváló alakjának, Petrikovics Jánosnak az emlékét.