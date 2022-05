– Zeneművészeti tagozatunk tanulói számos országos és nemzetközi versenyen értek el szép eredményeket – osztotta meg lapunkkal Pécsi Beáta, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium intézményvezetője.

– Kanczel Bíborka és Csépke Csongor a Hajnal akar lenni Kárpát-medencei Népdal­éneklési Versenyen arany minősítést kaptak népdalénekes kategóriában. Az országos kürtversenyen Szabó Hunor Benedek és Jakimcsuk Dániel első, míg Susla Vince István második helyezést ért el a korcsoportjában. Néhány héttel ezelőtt Vácon, az országos gitárversenyen 12. évfolyamos növendékünk, Loment Katinka második lett. Czakó Erika gitárművész és Zsupos Gábor kürtművész kiváló felkészítő tanár különdíjban részesült. Az országos harsona- és tubaversenyen Péterszegi Balázs harmadik helyezést ért el. Versenygyőztes növendékeink a Szabolcsi Szimfonikus Zenekarral a közelmúltban telt házas koncertet adtak.

Szép eredmények

Az iskola fúvós növendékei ebben a tanévben csatlakoztak a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar munkájához, így nagyszabású koncerteken játszhatnak – részt vettek például a Webber Gálán, és a Fábri Show-ba is eljutottak.

– Márciusban a XVIII. Berczik Sára Emlékversenyről a kortárs és modern tánc tagozatos növendékeink két országos első, és egy egy második helyezést hoztak haza – sorolta az intézményvezető. – Intézményünk bonyolította le a IX. Országos Néptáncversenyt az Oktatási Hivatal és az Emmi kiírására. Az ország 7 városából 94 fiatal mutatta meg tehetségét 5 korcsoportban, produkcióikat egy független zsűri bírálta. Növendékeink itt is bizonyították tehetségüket: tizenketten első, tizenketten második, heten pedig harmadik helyezést értek el. A XII. Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen Nemes Anna Boglárka és Szabó József különdíjat kapott, Jaró Enikő pedig a fődíjjal, illetve gyöngygalléros táncos címmel érkezett haza.

A Szólóduó Fesztiválon, melyen több ország diákjai és profi táncosai egyszerre mérik össze tudásukat, tanulóink bejutottak a legjobb 30 produkció közé. A képző- és iparművészeti tagozatos diákjaink az országos rajzversenyen 10. és 17. helyezést értek el.

Pécsi Beáta arról is beszélt, hogy a diákok eredményei mögött óriási elhivatottság, kitartás és koncentráció található, valamint azoknak a felkészítő művészeti tanároknak a munkája is, akik végigkísérik a tehetséggondozási folyamatot.

Sokrétű képzés

– A művészeti szakgimnáziumok különlegessége, hogy a tanulók egy ötéves, párhuzamos képzés során mélyítik el tudásukat – fűzte hozzá. – Nagyon fontos a szülők támogatása is, hiszen gyermeküknél már egészen kicsi korban láthatják a tehetség jeleit, majd együtt az általános iskolával vagy egy alapfokú művészeti iskolával közösen lerakhatják azokat az alapokat, melyekre mi már építeni tudunk. Itt pedig számos kiegészítő tantárgyunk is van, például az ének és színész szakosok beszédtechnikát tanulnak, és minden táncnál klasszikus balettalapok is szerepelnek az órarendben. Nagyon fontos, hogy ne csak azt tanulják meg, hogyan kell egy feladatot pontosan végrehajtani, hanem azt is, hogyan közvetítsenek gondolatokat és érzelmeket.

További versenyeredmények

XVIII. Berczik Sára Emlékverseny

1. helyezés: Kohári Boglárka és Teremi Hanna szóló, valamint Papp Kinga és Tóth Dániel duett mozdulatművészet kategóriában. 2. helyezés: Kohári Boglárka, Gergely Panna, Nagy Viktória, Oláh Zsuzsanna csoportos mozdulatművészet kategóriában

Gregor József Énekverseny

I. helyezés és különdíj: Veleczkei Ramóna (2. korcsoport I. kategória); II. helyezés: Nagy Laura Erika (2. korcsoport II. kategória)

IX. Országos Néptáncverseny

I. helyezés: Varga Sándor Patrik, Oláh Zsaklin, Rácz Imre Adrián, Tóth Hanna, Tekse Patrik Sándor, Perduk Zsófia, Csőke Dániel János, Nagy Marcell, Buth Panna, Fafka Júlia, Kovács Liza és Hoksz Attila; II. helyezés: Molnár Attila, Farkas Mária, Horváth Dorina Jázmin, Biró Gergő István, Gyulai Evelin, Kujbus Tamara, Huszti Márk Máté, Kerekes Lilla, Mecsei Kristóf, Füzér Boglárka, Kács Szabolcs és Madarász Rebeka; III. helyezés: Nagy Lili, Kricsfalusi Amina Georgina, Fekete Ilona Réka , Moldván Ákos Botond, Jaró Enikő Vivien, Sebestyén Bence és Teremy Anna.

ÁSZÉV

I. helyezés: Gégényi Dániel Imre, klasszikuszenész-ismeretek; II. helyezés: Kovács Fanni, képző- és iparművészeti ismeretek; III. helyezés: Papp Zsuzsa, táncos ismeretek

43. Rézfúvós és Ütőhangszeres Találkozó és Verseny

I. helyezés (megosztva): Susla Vince István és Szabó Hunor Benedek