Megszállták a Lónyay család ősei a nemesi família egykori fészkét, a tuzséri kastélyt. Természetesen mindezt képletesen kell értenünk, ugyanis egy kiállítás formájában elevenedett meg a család múltja, illetve a legnagyobb rangot elért leszármazott, gróf Lónnyay Menyhért pénzügyminiszter és miniszterelnök élete és szerteágazó munkássága.



A ,,Lónyayak letűnt világa” című kiállítás szombat délutáni megnyitóján Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket. Utalt arra, hogy a tárlatot a politikus születésének kétszázadik évfordulója alkalmából, a Lónyay 200 Emlékév keretében rendezik meg. Az emlékév programjait összefogó civil szervezet a tárlat megnyitása előtti napokban kulturális fesztivállal lépett ki a nagyközönség elé, s a fesztivál része a családtörténeti tárlat. Mint Klicsu Ferenc elmondta, vándorkiállításról van szó, ugyanis a Lónyay család több településhez is kötődött (Lónya, Bodrogolaszi, Deregnyő, Beregsom), és szeretnék ezeken a helyeken is kiállítani az anyagot.



Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek a rendezvényre, s külön is köszöntötte gróf Lónyay Menyhért szépunokáját, dr. Jankovich-Bésán Dénest, aki a feleségével tisztelte meg a rendezvényt.



– Lónyay Menyhért munkája fontos volt a családnak, de fontos a megyénknek is. Mi úgy ismerjük a grófot, mint magyar pénzügyminisztert, mint a monarchia közös pénzügyminiszterét, mint a Magyar Királyság miniszterelnökét, mint református egyházkerületi főgondnokot, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, mint a Tisza menti árvízvédelem elkötelezett hívét – sorolta a honatya. - A szomszédos országban most háború van, a tuzséri kastély egyik szárnya szállást nyújt a menekülőknek, vagyis a Lónyay családon keresztül most is szorosan összefonódik Felső-Szabolcs Kárpátaljával és a Felvidékkel. Az elmúlt hetekben vezető politikusok jöttek a határhoz megtekinteni a menekülők helyzetét és hazánk humanitárius segítségnyújtását, s ezeket a politikusokat – köztük Novák Katalin államfőt – elvittük Lónyára a családi kriptába, ahol Nagy Ernő polgármester tartott egy rövid idegenvezetést arról, hogyan kötődik össze Lónya, Tuzsér, Vásárosnamény és a megye a Lónyay család történetével.





– Az egész évi programsorozatért hadd mondjak köszönetet Klicsu Ferenc főszervezőnek. Gyakran nyaggatott, hogy kinek írjunk, hová menjünk, hogy az emlékévet méltóképpen megtölthessük tartalommal. Részt vehettünk a Pénzügyminisztériumban rendezett megemlékezésen is, ahol azt láthattunk, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter minden nap gróf Lónyay Menyhért szobra mellett halad el – folytatta dr. Tilki Attila. – Lónyay Menyhért a halálakor nyilvános temetést kapott. Hazahozták Tuzsérra, majd később Lónyán a családi kriptában helyezték el földi maradványait. A tuzséri temetés helyszínére 1884 novemberében számos küldöttséget szállító különvonat indult Budapestről a szabolcsi községbe. Erre emlélkezve szeretnénk Budapestről elindítani egy Lónyay-emlékvonatot, ami Nyíregyházán keresztül érkezik majd meg Tuzsérra.



Elmondta gondolatait Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke is. Felidézte Lónyay Menyhért gazdag életútját. A gróf többek között szakkönyvet írt, képezte magát a franciaországi emigráció idején. Gróf Széchenyi István volt a példaképe, így nem véletlen, hogy megvette a Széchenyi-hagyatékot a MTA számára. Az országgyűlési képviselő szavaira reflektálva a közgyűlés elnöke megjegyezte, hogy a megyeháza előtt ő is minden nap gróf Lónyay Menyhért és Kállay Miklós szobra mellett halad el. Mindketten megyei tisztségviselőként kezdték el a politikai pályájukat, hogy aztán majd egy egész országért legyenek felelősek.



– A tuzséri kastély összefonódott a történelemmel. Egykoron hadikórház működött benne, most pedig a menekülteknek ad szállást – tette hozzá beszéde végén Seszták Oszkár.



Köszöntötte a vendégeket Ferkovics Tibor, Tuzsér polgármestere is.





– Bárhol is kell beszélnem a községünkről, soha nem mulasztom el felidézni Tuzsér gazdag történelmét, a kastélyt, mint a múlt varázsát, a Lónyay család életét. Mindig felidézem a nemesi család munkásságát, hiszen biztos alapokra helyezték a falu jövőjét – fogalmazott Tuzsér vezetője. – A család mindig segítette az oktatást, az egyházi életet, Lónyay Menyhért pedig további jelentős változásokat hozott az emberek életébe, hiszen a nevéhez fűződik a Tisza szabályozása, a mocsarak lecsapolása, a vasútvonal megépítése, az alma népszerűsítése. A Lónyay család élete és munkássága számunkra értékes hagyaték, legyen az bár épített vagy szellemi örökség. Ez az emlékév jó alkalom arra, hogy a közvélemény is megismerhesse ezeket az értékeket, s ez a célunk ezzel a kiállítással is.



Befejezésül Klicsu Ferenc arról tájékoztatta a vendégeket, hogy a kastély felújítása után Lónyay-emlékpontot szeretnének kialakítani az épületben, hogy a család hírneve visszakapja régi fényét, s hogy megismertessék a látogatókkal mindazt az örökséget, amit a Lónyay család hagyott az utókorra. Utalt arra is a közalapítvány elnöke, hogy a bemutatott kiállítási anyag csak kivonat, a család életét és munkásságát feltáró munka még nem teljes, azt még mindenképpen folytatni kell.

MML