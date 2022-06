– Nem tudatosan váltam íróvá, visszagondolva úgy tűnik, mintha véletlenek láncolata vezetett volna engem idáig. Szembejöttek velem olyan történelmi traumák, amiket nem tudtam feldolgozni, ezért regényt írtam belőlük – így fogalmazott A Tátra gyermekei című kötetének nyíregyházi bemutatóján Kováts Judit, aki jubilál, hiszen tíz éve jelent meg első könyve, a Megtagadva.

– Az írói munkássága jóval korábban indult, hiszen már levéltárosként bebizonyította, hogy az élettelen papírban is lélek lakozik, és a források elemzése, kutatása közben is az embert kereste. Harmonikus, szeretetteljes közeg veszi körül, a sors pedig arra predesztinálta, hogy segítsen a fehér foltok eltüntetésében, a tabuk ledöntésében s a traumák feldolgozásában – ezt mondta a szerző beszélgetőtársa, a megyei levéltár igazgatója, Kujbusné dr. Mecsei Éva, aki rögtön az elején leszögezte: nem levéltárosként, hanem barátként van jelen.

Ember és lélek

– Judit regényei háromszor jobbak, mint a XX. század eseményeit rögzítő történelemkönyvek, hiszen tartalmazzák a tényeket, de ezeken túl ott van bennük az ember és a lélek – tette hozzá.

A kötetek, a már említett Megtagadva mellett az Elszakítva, a Hazátlanok és a legújabb, A Tátra gyermekei önállóan is megállják a helyüket, de ahogy a szerző fogalmazott, összetartoznak, hiszen mindegyikben arra keresi a választ, hogy amikor sarkaiból kifordul a világ, mit tesz, hogyan érez a hétköznapi ember, és hogy vajon mitől függ: kiből lesz áldozat, s ki válik hőssé? Az új kötetet az teszi különlegessé, hogy megjelennek benne a Tátra- legendák – két mesét már a Hazátlanok című kötetben is olvashattunk, az új regényben pedig 16 mese szerepel – természetesen nem véletlenül.

Az óceánba dobott hátizsák

– A mese összeköt bennünket a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, a szülőföldünkkel, segít megtalálni az identitásunkat, a teremtéslegendák nélkül kevésbé tudnánk átérezni a természet csodáját – mondta Kováts Judit, aki azt is elárulta, hogy e történeteknek miért van fontos szerepük új kötetében.

– A mese egyrészt emlékezeti forma, hiszen Lillinek semmilyen kézzel fogható emléke nem maradt a régi életéből, és mert arra törekszik, hogy nevelt fiát mindennel megismertesse, mesél neki, de e történetek terápiás célt is szolgálnak. A fiatal lányt internálták, deportálták, éheztették, végig kellett néznie egy tömegmészárlást, horogkeresztet borotváltak a fejére, a fájdalmairól pedig sokáig beszélni sem tudott, a mesék viszont segítik a traumák feldolgozását – mondta az író, aki arról is beszélt, hogy nem mindegyik mese vidám, és nem is mindegyik szabályos abban a tekintetben, hogy itt a jó nem mindig nyeri el a jutalmát, ahogy a rossz sem a büntetését, de mindegyik tanít valamit, s továbbviszi a főszereplő történetét.

A regény ott kezdődik, ahol a Hazátlanok véget ér: a háború után elűzött késmárki lány, Lilli Amerikába tart egy óceánjáró fedélzetén férjével, nevelt fiával és egy Tátra-legendákat tartalmazó füzettel. A hátizsákját és ezzel a múltját az óceánba dobja, hogy új életet kezdjen. Miközben térben és időben egyre távolabb kerül az egykor volt Késmárktól és az örök-Tátráktól, a múlt újra és újra felbukkan emlékek, álmok és mesék formájában is.

A szerző elmondta, a könyv megírásához kutatta a férje felvidéki rokonainak történetét, ahogy az óceánjárókét – a regényben szereplő America például valóban létezett –, de sok hegymászótörténetet is elolvasott, hogy megismerje a Tátrát, amelytől egyébként minden alkalommal meghatódik.