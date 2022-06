Páll István, a Sóstói Múzeumfalu nyugalmazott igazgatója, etnográfus szerző és Vofkori Mária szerkesztő a XXI. Beregi Ünnepi Hét megnyitóján mutatták be A bécsi szalagtól a magyaros stílusig címmel a kisvárdai Rétközi Múzeum gondozásában megjelent szakkönyvet. A szerzőt arra kértük, olvasóinkkal is osszon meg hobbijával kapcsolatos érdekességeket.

– Amikor nyugdíjba mentem, a muzeológusokra vonatkozó etikai szabályok alól felszabadulva, végre elkezdhettem magamnak gyűjteni. Azóta járjuk feleségemmel a régiségpiacokat, Debrecent, Miskolcot, Egert. Miskolcra például eljönnek Felvidékről is, így ott sokkal jobb a felhozatal, és olcsóbban is tudok vásárolni. Most például találkozok ott egy felvidéki hölggyel, akivel a keménycserépgyűjtők közösségi oldalon ismerkedtünk meg, s az ott lestoppolt tányérját hozza el nekem.

Muzeológusként a megszerzett keménycseréptárgyakat rendszerezem, lefotózom, leltári számot kap mindegyik. Most mintegy 760 ilyen tárgy alkotja a gyűjteményemet. Ennek kilenctizede tányér, a fennmaradó részt pedig kancsók, korsók, bögrék, kulacsok, tálak alkotják. Köztük olyanok is, amilyenek a megye gyűjteményeiben nem találhatók meg, mivel a megyén kívül is, bárhol vásárolhatunk. Volt, hogy Lembergből hoztam egy I. világháború előtti lengyel keménycseréptányért, amiért a régiségpiaci árus 300 hrivnyát kért, végül tíz euróért örömmel ideadta.

– Korábban az ungvári skanzen széles spektrumot felölelő, több mint 400 tányérból álló anyagát is tanulmányozhattam, dokumentálhattam. Eközben tudásom is sokat gyarapodott, amelyről aztán egy korábbi dolgozatomban adtam számot. Ez is ott szerepel a könyvünk bibliográfiájában.

– Számomra a megszerzett tudást összegyűjtő kiadványnak az a legnagyobb haszna, hogy ha ránézek egy tányérra, s esetleg nincs is belenyomva a gyártóműhely jele, akkor a stílusjegyeiről, a festési módszerről is nagy pontossággal meg tudom mondani, hol készült, milyen technológiával. Például azonnal ráismerek egy telkibányai tányérra a festett rózsái egyedi formájáról. A wilhelmsburgi gyár tányérjainál pedig a hihetetlen finom kidolgozás, a szép fehér szín, a finoman rárajzolt csíkok az árulkodók. A monarchia idején ez a nagy osztrák üzem, látva a magyar nemzeti jelképekkel díszített keménycseréptárgyak piaci sikerét, maga is elkezdte gyártani a magyaros mintájú, nemzeti feliratú tárgyakat. Ráadásul a nagy sorozatokból fakadó hatékonysága révén olcsóbban jelent meg vásárainkon, sokszor az árulkodó gyári pecsétet is „lefelejtve” a valójában Wilhelmsburgban készült tányérokról, kétségbeesésbe kergetve ezzel a valóban magyar kisüzemeket.

Jogos lehet a kérdés, hogy a térségünkben a téma iránt érdeklődők hol tekinthetnek meg értékes keménycserép-­gyűjteményeket. Nos, jelenleg Vásárosnaményban várja a látogatókat a Beregi Múzeum, egy közös anyagból válogatott időszakos kiállítással. Ám a megye legjobb, legnagyobb gyűjteménye Tiszavasváriban látható, ahol hozzávetőleg 300 található abból a mintegy 1100 keménycseréptárgyból, amelyet megyénk közgyűjteményei őriznek.

– Azért csak ennyi, mert az etnográfusok sokáig nem tekintették néprajzi tárgyaknak a keménycserepeket. Holott a XIX. század közepétől a II. világháborúig ezek határozták meg a paraszti díszítőművészetet. Szerencsére Tiszavasváriban a neves helytörténész tanár, Gombás András még a '60-as években elkezdte gyűjteni ezeket az értékeket, így különleges ritkaságok is láthatók a helyi múzeumban. Aki vonzódik a témához, Zemplénben Sárazsadány tájházát is érdemes meglátogatni.

A 70 éves születésnap hosszú, aktív életet, majd mostanáig hét nyugdíjas esztendőt takar. Ez utóbbi időszak sem az idő múlatásával telt el, mert ahogy Páll István mondja: a munka éltet, s nem közhely, hogy a semmittevésbe az ember belehal. Családi házuk kertjében kötelező feladata a pázsit és a fák gondozása. Emellett, miként aktív negyven évében, most a nyugdíjas etnográfus hobbiként folytatja kedvenc tevékenységét, amelyet dolgozatok hosszú sora is tanúsít.

Kétkötetes születésnap

Páll István hiánypótló munkája a keménycserépedények készítésének technikai, művészi hátterébe és a gyűjtő- és kutatómunkába is bepillantást engedve a megyében felgyűjtött keménycserepekből igyekszik átfogó válogatást nyújtani a szakmának és a laikus gyűjtőknek egyaránt.

„Ami ezt A bécsi szalagtól a magyaros stílusig című, legfrissebb könyvet illeti, ebben nem az én gyűjteményem szerepel, hanem a megye valamennyi közgyűjteményének az anyaga. Két év alatt végigjártam az összes múzeum összes raktárát, s valamennyi keménycseréptárgyat lefényképeztem, lemértem.”

Születésnapi ajándékul Páll István örömére elkészült egy másik, kifejezetten a szakmának szóló gyűjteményes kötet is Kötődések címmel, benne a kedvencének számító népi építészettel kapcsolatos tanulmányaival.