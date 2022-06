Piacra menet, munkából jövet

– Azért vágtunk bele ebbe a fejlesztésbe, hogy még több olvasót elérhessünk. Azok, akiknek a heti 46 órás nyitvatartási időnk nem megfelelő, a jövőben bármikor igénybe vehetik alapszolgáltatásunkat – árulta el elöljáróban Tomasovszki Anita.

Az intézmény igazgatója hozzátette: a bejáratnál található eszköz használata egyszerű, a beiratkozott olvasóknak annyit kell tenniük, hogy előzetesen elküldik e-mailben azoknak a köteteknek, dokumentumoknak a szerzőjét és címét, amit ki szeretnének kölcsönözni. Már a pandémia alatt kialakult ez a rendszer, kollégáink ezentúl is előkészítik az elektronikus levélben kért könyveket, a különbség annyi, hogy a kölcsönzőpult helyett az automatából, olvasójegyüket használva veszik ki, amikor nekik kényelmes, akár piacra menet, munkából jövet – magyarázta a berendezés működését a megyei könyvtár igazgatója.

– Jól ismerem a hazai könyvtárak működését, és van rálátásom a nyíregyházi intézmény életére is. A városban minden korosztályt megszólító, széles skálán mozgó és korszerű szolgáltatásokkal várják a könyvtárosok az olvasókat, a tanulókat, a kikapcsolódni vágyókat – hangsúlyozta köszöntőjében Gelencsér Judit. Az Országos Széchenyi Könyvtár általános igazgatóhelyettese kifejtette: a megyei könyvtár munkatársai térségi központként már nyolc éve megszervezték a környező kistelepülések ellátását, a könyvtárbusz jól követhető menetrenddel szállítja a bokortanyákra, apró falvakba a könyvtári és infokommunikációs szolgáltatásokat. Emellett a Könyvet házhoz program a betegek és mozgáskorlátozottak számára biztosítja a kölcsönzést. S mint minden könyvtár, kulturális eseményeivel, előadásaival, rendezvényeivel klasszikus találkozási pont is ez az intézmény.

– Nem csupán az itt dolgozók, a megyeszékhely lakói életében is fontos állomás a könyvkölcsönző automata felállítása. Több nagyvárosban, Pécsett, Tatabányán, Kaposváron, Debrecenben is igénybe vehetik már az olvasók. A berendezéssel ténylegesen megváltoznak a könyvtárhasználati és kölcsönzési szokások Nyíregyházán is. Biztosan többen idegenkednek a „lélektelen” géptől, de jusson eszükbe, hogy ami őket bosszantja, az talán a legjobb dolog a nem hagyományos munkarendben dolgozók, a kutatók, a kismamák számára. Ha a könyvkölcsönző automata beválik, talán a város más pontjain is megjelenhet a közeljövőben.

Örökség, érték, üzenet

Nagy Szabina önkormányzati képviselő ünnepi köszöntőjében rámutatott: nemhiába mondják, hogy Nyíregyháza egy dinamikusan fejlődő, fiatalos és lendületes város, hiszen pont az ilyen kezdeményezések hatására válik azzá.

– A megyei könyvtár ezzel a fejlesztéssel teljes mértékben igazodik a kor igényeihez. Ahogy azt az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, az élet a próbatételek ellenére sem áll meg, sőt, felvéve a kesztyűt a nehéz helyzettel szemben, a legjobb ötletek születnek meg – utalt a koronavírus-járvány alatt kialakított kölcsönzési rendre a képviselő, s megjegyezte: a könyvek adta világhoz már minden adott Nyíregyházán.

Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke három gondolatot fogalmazott meg a könyvek kapcsán.

– A könyv egyrészt örökség, hiszen benne van az a múlt, az történelem, amit az írója akkor, amikor lejegyezte, nekünk szánt. Érték, mert bármikor hozzá lehet nyúlni, fel lehet lapozni, újra lehet olvasni. Harmadrészt a könyvekben mindig ott van az üzenet, ami valóban a múltból jött, de a jövőnek szól. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyen az olvasás öröme, amihez elengedhetetlenek a könyvtárak, s hogy ezek az intézmények haladjanak a korral, alkalmazzanak olyan eszközöket, hozzanak olyan újításokat, melyekkel megszólítják az olvasni vágyókat.