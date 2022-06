Az idei könyvhétre jelent meg Holden Rose 13., új regénye a Móra kiadónál, melynek a címe: A lapá­tos fickó. Egy újabb sorozat, a Lapozz és parázz! első kötete ez, kimondottan a felsősöknek szánják, vagyis annak a diákrétegnek, amelynek tagjai a legritkább esetben vesznek könyvet a kezükbe.

Jól megcsinált előadások

– Ha az amerikai Libabőr-­sorozat jó húsz éve olvasóvá tudta nevelni az akkori fiatalokat, gondoltam, a mai világban is helye lehet ennek: a mindennapok helyzetei gyerekszereplőkkel, megfűszerezve némi borzongással – mondta el legutóbb, amikor Nyíregyházán a megyei könyvtárban rendhagyó irodalomórát tartott Petőfi Sándorról.

E sorok írója is akkor figyelt fel rá, hiszen olyan fergeteges, ugyanakkor informatív stand-upot adott, hogy az apróságok is csak néztek, mint a moziban, egy pisszenés nélkül. Ehhez persze néha olyan átkötő szövegeket is mondani kell, mint: „Petőfit a katonák az utcán megsüvegelték, az asszonyok vidéken képet rendeltek róla Budapestről, amit kiraktak a falra. Ekkora sztár volt, képzeld el! Egy celeb. Ha ma élne, ma is nagy sztár lenne, csak nem költő, mert azok csórók. Influencer lenne, saját YouTube-csatornával, és nyomatná a TikTokon is. Petőfi kétszáz éve is bizony ekkora sztár volt, csak még nem volt internet, tévé és rádió, de még villany se. Akkor a könyv és az újság számított újdonságnak, a fiatalok szívesen lettek költők, újságírók, mert akkor ők voltak a »rocksztárok«.”

– Valóban jól állok a gyerekekhez, ezt otthonról hozom, családi vonás, apukámat és a nagypapámat is nagyon szerették a környékbeliek. Meg aztán a saját, 11 és 12 éves gyerekeimmel is sokat vagyok együtt, pluszban évente az előadásaim során 10 ezer fiatallal találkozom különböző helyszíneken. Az első regényeim után gyorsan kiderült, nem lehet eljutni az olvasókhoz, csak a nagy kiadók kapnak bármilyen marketinghátteret és PR-t. Úgy döntöttem, saját kezembe veszem a dolgot, elmegyek iskolákba. De csak azért menjek, hogy eladjak? Ezt nem vállaltam. A Petőfi-műsoromat 5.-től 10. osztályig ajánlom, 3-4.-eseknek az olvasás fontosságáról szólok, és akkor még ott van az Ady-előadásom, plusz az Egyszerűsítés című. Ez utóbbi kis pedagógiai-életviteli tanácsadás kiskamaszoknak. A középiskolásoknak is készült egy, az alkotáson keresztül mutatom be, hogy minden cél eléréséhez hosszú évek tanulására van szükség. Közel 900 előadást tartottam eddig országszerte, nagy rutinom van ebben, szerencsére mindig akad egy-két gyerek, akik ezek után olvasni kezdenek – magyarázta.

Mindig kitalál valamit

Az ifjúsági irodalomba egyébként úgy keveredett, hogy írt egy regényt, de nem kellett sehova, s miután meghallotta, hogy szerzőt kerestek ifjúsági detektívtörténetekhez, belevágott. A harmadik című könyve hat hét után már a boltokban volt, hogy aztán félévenként új fejezetei lássanak napvilágot. Utánozni senkit nem akart, persze imádja Agatha Christie regényeit. Talán ezért viszi hőseit – ahogy az elbeszéléselmélet is tanítja – távolabbi világokba, például angliai helyszínekre.

Egyébként a stand-uposan élvezetes előadásmód mellett arra is felfigyelhettünk, mennyire profin szerkesztettek a vetített képes háttéranyagok. – Sokáig informatikával foglalkoztam, alkalmazott grafikával, nyomdai előkészítéssel, videóvágással. Rendeztem és forgatókönyveket is írok, most éppen a szekszárdi színháznak utómunkát, vágást, adásrendezést csinálok – magyarázta, szerényen elhallgatva, hogy volt már biztonsági őr, telefonos szupportos, kábelhúzó, katona, asztalos, rendszergazda, vokalista, kőművessegéd, újságíró, de még marketinges is.

– Mindig kitalálok valamit, a saját weboldalamat is én készítem, a Móra kiadónak könyvtrailereket gyártok, és nem utolsósorban zenét szerzek. Szeretnék felnőtt­krimit is írni, de egyszerűen nem tartok még ott, nincs rá időm. Megírtam egyet, az első fejezetét elküldtem a kiadónak, kiadnák, de mikor folytassam? – panaszolta, miközben több ötletén is dolgozik egyszerre. Készül ufós, időhurkos, párhuzamos univerzumos, csak nem lehet kiszámítani sohasem, miből lesz kirobbanó siker.

Valami őrületeset

– A Holtidő az egyik kedvencem a saját könyveim közül, nagyon jó lett, imádtam írni, szeretem visszaolvasgatni. Igazi ifjúsági regény, másokéba is belelapozva azt érzem, én ezektől jobbat írtam. Olykor kérdezem a gyerekeimet, miről olvasnátok szívesen? Valami őrültségről, felelik. Én pedig előveszem a legegyszerűbb hétköznapi ötleteim, majd igyekszem feltenni a témában legizgalmasabb kérdéseimet, hogy „őrült” válaszok születhessenek rájuk.