A Sóstói Múzeumfaluban található túristvándi csűrben találkoztunk a napokban dr. Nagy István agrárminiszterrel, aki nem véletlenül vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság nyilvános ülésén, ugyanis a tárca vezetője egyben a nemzeti értékekkel foglalkozó Hungarikum Bizottság elnöke is.

Keresztszemes karácsonyra

Jól ismeri a megyei értéktárban eddig összegyűjtött százötven kincset is az újfehértói származású miniszter, ezért arról kérdeztük, a megyében mely szellemi, épített és mezőgazdasági örökségek állnak a szívéhez a legközelebb.

– A beregi keresztszemes hímzéstől teljesen elolvadok én is. Bevallom őszintén a nagy nyilvánosságnak, hogy karácsonyra a feleségemnek ezt vettem ajándékba – válaszolta dr. Nagy István. – Szakmai segítséget is kértem, és egy szép szőttest vásároltam. Úgy éreztem ugyanis, ha szépet akarok, ha értéket akarok, mégis csak olyan tárgy kell, ami én is vagyok.

Kapaszkodás a gyökerekbe

– Bár én az ország másik végében élek, de az ember a gyökereit nem tudja elvágni, s ahogy öregszem, s ez érdekes dolog, egyre inkább kapaszkodom ezekbe a gyökerekbe. Egyre inkább a megmaradást látom meg bennük, ugyanakkor erőt is nyújtanak a számomra. Természetesen agrárminiszterként nem lehet elmenni a gasztronómiai termékek és a mezőgazdasághoz kötődő értékek mellett sem, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét alapvetően meghatározzák, s ugye Újfehértó és a meggy elválaszthatatlan egymástól. Annyira hálás vagyok a sorsnak, hogy az újfehértói fürtös meggy nemesítőivel, Pethő Ferenccel és Szabó Tiborral tudok még találkozni, váltani velük néhány szót, hiszen ők már legendák napjainkban. Amikor találkozom velük, leírhatatlan érzés fog el. S az életművük, amit hozzáadtak ehhez a térséghez, az nagyon fantasztikus – folytatta dr. Nagy István.

– S ha tovább megyünk, itt a szabolcsi alma, Szabolcs aranya, no meg ott a belőle készült pálinka. Olyan értékek, amiket mindenki ismer és mindenki elismer.

Csakhogy ez nincs máshol

– S ha megyünk még tovább az értékek útján, meg kell említeni a szilvát, a híres nemtudom szilvát, ami megint csak megyénket jellemzi a lekvárral együtt. Látszólag pici, apró dolgok ezek, de igen fontosak. Azt mondanánk, hogy nagyanyáink spájzában mindig, a megyében pedig mindenhol ott van a lekvár, ez nekünk természetes, csakhogy ez nincs máshol. S erre kell nekünk büszkének lennünk.

– Vannak fontos dolgok, de itt most nem is a hungarikumra gondolok, mert az már csak a jéghegy csúcsa. Sokkal inkább a lokális, a helyi szint a legfontosabb, hogy az olyan helyi dolgokat, mint például a már említett szilvalekvár, találjuk meg, s legyünk rájuk büszkék. Ezek az apróságnak tűnő dolgok, ezek a gasztronómiai termékek igazán jók, igazán értékek, s ráadásul a mindennapjaink részei. Persze, a csónakos fejfákon keresztül számos dologra fel lehet hívni a figyelmet, hiszen ha egy kicsit messzebbről tekintünk a keleti országrészre, tagadhatatlan tény: Szabolcs-Szatmár-Bereg mind az építészeti kultúrájában, mind a természeti adottságaiban unikális megye.

Élményekben gazdagabban

– Olyan szépségei, egyedi sajátosságai vannak, amelyek sehol másutt nem találhatóak. S ha valaki sokszínűséget akar, ha valaki rá akar csodálkozni akár a természetre, akár az emberalkotta építészeti értékekre, el kell jönnie ide. S ígérem, hogy egészen másképpen megy haza, sokkal gazdagabban, sokkal több élménnyel távozik innen, mint ahogy ide érkezett.