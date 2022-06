„A citera hangja/ olyan, mint a hanga,/ méz­illatot áraszt,/ és sohasem fáraszt” – olvasható Szécsi Magda Hangszerek húrjain című versében. Ugyanezt érezhették azok a fiatalok is, akik a napokban részt vettek a nyíregyházi székhellyel működő Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete által közösen szervezett és rendezett népzenei kurzuson. A Csoóri Sándor Alap támogatásával megvalósított rendezvényen a köszöntő gondolatok után először műhelymunka várt az érdeklődőkre, külön-külön csoportban ismerkedhettek hangszerükkel, valamint a magyarpalatkai és a moldvai népzenével a kezdők és a haladók.



Jöttek a határon túlról is



A népzene iránt fogékony fiatalokkal egyrészt az egyetem tanárai – Dragony Gábor (citera), Bíró István (furulya), Juhász Erika (népi ének) – foglalkoztak, másrészt érkeztek népzenészek Szegedről, Budapestről, Örvényesről, Újkígyósról: Koncz Gergely (hegedű, brácsa, nagybőgő), Kiss Levente (furulya), Dudás Klára (citera), Fábri Géza (koboz). Magukat a szervezőket is meglepte, hogy milyen nagy érdeklődés kísérte a népzenei kurzust, vagyis szerencsére még mindig vannak olyan fiatalok, akiknek örömet és sok szép élményt jelent őseink muzsikája és dallamvilága.



Részt vettek a rendezvényen a debreceni és a miskolci zeneművészeti szakgimnázium növendékei, de jöttek diákok a tanáraikkal többek között Nagykovácsiból és Balmazújvárosból is.



A félszáz résztvevő között határon túli népzenészeket is üdvözölhettek a szervezők, ugyanis Nagykárolyba is eljutott a népzenei kurzus szervezésének a híre.

Az ebédszünet után néprajzi előadás is elhangzott, Moldváról mesélt sok-sok érdekességet Harangozó Imre néprajzkutató.



Közös éneklés



A népzenészek összetartó közösségét erősítette, a jó hangulatot tovább fokozta az a kis apró, de nagyszerű ötlet is, hogy a népzenei kurzus befejezéseként közösen énekeltek a jelenlévők. Mindezek után nem lehetett azon csodálkozni, hogy sokan kérdezgették a Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány képviselőjét, hogy mikor lesz a következő rendezvény. M. Nagy Andrea kuratóriumi elnök megígérte, lesz folytatása a programnak, mint ahogy szeptembertől folytatódik a megyeszékhelyen a népzenetanoda is a népzene iránt vonzódó kicsiknek és nagyoknak.