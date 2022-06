Visszatért a koronavírus-járvány előtti élet a Nyíregyházi Cantemus Kórus háza tájára, ugyanis ezekben a hetekben – mint a régi szép időkben – ismét számos meghívásnak, fellépésnek tudtak, illetve tudnak eleget tenni az énekkarok.

A fiúkórus a napokban Horvátországban versenyzett, a gyermekkar és a Pro Musica Leánykar a Dunakanyarban szerepelt, a Kodály-iskola diákjai csütörtökön Komlón a gyermekkórus fesztivál vendégei voltak, a vegyeskar Pécsett lépett fel a közelmúltban, szombaton pedig Budapesten a Hősök terén megrendezendő koncert egyik közreműködője lesz.

Államtitkári bejegyzés

Sikerrel szerepelt a június 10-én megkezdődött Dunakanyar Kortárszenei Fesztiválon a Nyíregyházi Cantemus Gyermekkar és a Pro Musica Leánykar Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével. Ezen a regionális koncertsorozaton a kortárs magyar zeneszerzők művei csendültek fel a Dunakanyar legkülönfélébb helyszínein.

Rangos hazai zeneművészeti alkotásokon keresztül mutatták be a szervezők a magyar kortárs zenei paletta sokszínűségét.

A két nyíregyházi együttes az elmúlt vasárnap adott nagy sikerű hangversenyt a Nepomuki Szent János-templomban. A koncerten a magyar kórusmuzsika nagyjainak – Kodály Zoltán és Kocsár Miklós – alkotásai mellett a fiatalabb zeneszerző-generációk tagjainak művei is felhangzottak, az érdeklődők Bánkövi Gyula, Bella Máté, Fekete Gyula, Gyöngyösi Levente, Kutrik Bence és Tóth Péter alkotásait hallhatták.

A rendezvényt megtekintette Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár. A közösségi oldalán még aznap a következő bejegyzést írta: „Ma délután a Nyíregyházi Cantemus Gyerekkar és a Pro Musica Leánykar adott elképesztően szép koncertet a Nepomuki Szent János-templomban, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenepedagógus, Szabó Dénes karnagy vezényletével. Köszönöm az élményt, gratulálok a hölgyeknek, a zeneszerzőknek és a karnagyoknak!”

Érdekesnek ígérkezik az a szabadtéri koncert, amit a Budapesti Fesztiválzenekar rendez Budapesten a Hősök terén június 18-án 19 órától. Először egy Bach-szvit csendül fel, utána Philip Glass darabjának (Rámakrisna-passió) európai bemutatóját hallhatja a közönség Fischer Iván karnagy vezényletével. A koncerten közreműködik a Cantemus Vegyeskar is.

Nyíregyházi szólisták

– A Fesztiválzenekarral már több közös projektje is volt a Nyíregyházi Cantemus Kórusnak. A legemlékezetesebb talán az a turné volt, amikor a Pro Musica Leánykar a zenekarral együtt egynemű kórusműveket mutatott be Németországban és Amerikában, de volt több közös szereplés már a vegyeskarral is – mondta el érdeklődésünkre Szabó Soma, a Cantemus Vegyeskar Liszt-díjas karnagya.

– Ezek mindig nagy élmények voltak, hiszen a Fesztiválzenekar olyan magas minőséget, profi szintet képvisel, amellyel ritkán találkozhatnak az énekkarok. Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy újra ránk gondoltak, s előadhatjuk velük Philip Glass szerzeményét. Sok ismétlésből áll a darab, olykor kissé monotonnak is tűnik, de aztán komoly feszültségek vannak benne, s nagy energiák, érzelmek szabadulnak fel. Nagy élvezettel tanultuk meg, s várjuk az együttműködést a zenekarral.

– Ebben a Rámakrisna-passióban vannak kisebb szerepek is, amiket a vegyeskar három tagja, Földesi Ildikó, Magyar Péter és Szilágyi Szilárd énekel el. A főbb szerepeket hivatásos szólisták adják elő.

– A szabadtéri koncertektől egy kicsit félünk, hiszen az nem a kórusmuzsika színhelye. Sok múlik azon, mennyi­re felkészültek a technikai szakemberek. Bízunk benne, hogy a Budapesti Fesztiválzenekarhoz méltó technikai stáb áll össze, s maradandó élményt nyújt majd a közönségnek a tökéletesen hangosított előadás.

Borítókép: Koncert a dunabogdányi templomban | Fotó: Cantemus