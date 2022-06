Hogy repül az idő! Immár ötödször toborozza egy helyre a progresszív rock és progresszív metál hazai híveit a Prog Camp.



Az első két évben Abaliget adott otthont a fesztiválnak, az idén (szemben a korábbi augusztusi időpontokkal) július 23–25-ig Szigetvárra várják a bulizni, kempingezni vágyókat.



Érdemes útra kelni



– Örömmel jelenthetem be, hogy a vírus elleni védekezés miatti 500 fős létszámkorlát már a múlté. Úgy rendezhetjük meg a Prog Camp fesztivált, ahogy azt ténylegesen szeretnénk – mondta a nyíregyházi kötődésű fő szervező, Szkróbó Szabolcs, az egyik fellépő, a Perfect Symmetry basszusgitárosa. Megjegyezte, hogy a koncertezők listája megtekinthető a Facebook-oldalukon.



Többek között a Broken Memory, a Mad Robots, a Continoom, az Anafora, a Mudi, az Aebsence, a Marcello’s Mystical Mind, a Pair o’ Dice, a Fygura, a Solidity, a Dream of Insomnia, a From the Sky, a Rivers Ablaze és a Walk Among Giants is vonzhatja az ilyen jellegű zene iránt érdeklődőket, akik képesek még a fél országot is átutazni a különleges élményért.



Az igényes rockzene kedvelői generációtól függetlenül megtalálhatnak minden kedvükre valót. Délutáni programokból sem lesz hiány: workshopot tart Török Viktor és Tarcza Vilmos a Marcello’s Mystical Mindból, lesz Prog Champ Kántor Tomival, kvízjátékban lehet bizonyítani a rockzenei tudást.



A Démonblokk csapatát a visszatérők jól ismerik, az újaknak kifejezetten ajánlott őket felkeresni.



A szervezők a tökéletes helyszínt találták meg ahhoz, hogy kedvezzen akár a családos több napra érkezőknek vagy a koncertet csak kis mennyiségben fogyasztó közönségnek.