Különleges és ritka csemege lehet a történelem kedvelőinek polcán a Jósa András Múzeum új kiadványa, a közgyűjtemény immár 63. évkönyve. Első körben ezt a rendkívüli csapatmunkával, alapítványi és pályázati pénzből létrehozott kötetet mutatták be szerdán – más érdekességet is kínáló sajtótájékoztató keretében – a Kállay Gyűjtemény könyvtárában. A súlyos, több mint ötszáz oldalt számláló évkönyvről először dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató adott közre néhány kedvcsináló adatot, örömét kifejezve, hogy a 2021-es évet reprezentáló tanulmánygyűjtemény is megjelenhetett.

– Mivel a pandémia idején készült el, ehhez választottuk a borító színét is. Ugyanezekkel a színekkel – a vörös és a kék jellemző árnyalatival – illusztrálták a vírushelyzetet taglaló híradásokat a különféle médiumokban – vonta mindjárt a kiadványra a figyelmet, megköszönve a szerkesztőknek – Mohácsi Endrének, Kertész Fruzsinának –, az angol fordítónak – Suta Györgynek –, és a kiváló lektoroknak – dr. Bene Jánosnak, dr. Dám Lászlónak, dr. Istvánovits Eszternek, dr. Kriston-Vízi Józsefnek, Kujbusné dr. Mecsei Évának és dr. Németh Péternek – a munkáját. A nyugalmazott múzeumigazgatók, és a társintézmények vezetői természetesen a saját szakterületükhöz tartozó tanulmányokat tekintették át, hiszen a történettudomány, a néprajz, a régészet, és a múzeumpedagógia is „szót” kapott az igen gazdag kiadványban.

Dr. Rémiás Tibor részletesen is bepillantást engedett a gyűjteményes kötetbe. – A régészeti tanulmányok a kora-középkorral, ebből az időből datált településekkel foglalkoznak határon innen és túl: a geszterédi lelettel, a nagygéci református templommal, és a múzeumban őrzött faleletek legmodernebb számítógépes vizsgálataival. Legnagyobb teret a történelem kapott, külön érdeklődésre tarthat számot Katona Csabának a sóstói fürdővendégekről megemlékező jegyzete a Monarchia éveiből, vagy Zsoldos Ildikó munkája az 1905-06-os országgyűlési választásról. Holmár Zoltán a Kállay család történetéből szemezgetett, de szó esik a kötetben az I. világháborús tábori levelezőlapokról, a II. világháború légoltalmáról és tűzvédelméről, vagy a Nyíregyházára kitelepítettekről. Nagyon tetszetős anyag a Hampel József Jósa Andráshoz írt leveleit taglaló tanulmány, vagy a hidegháborús erőviszonyokat elemző – sorolta, igyekezve semmit sem kihagyni.

Ratkó Lujza a negyecsedi cigány táncokat vizsgálta, D. Rácz Magdolna pedig a néprajzi elemek megjelenését Móricz Zsigmond novelláiban, hogy a néprajz-fejezetből is kiemeljünk érdekességeket. Végül újdonságnak számít a Szolgáltató múzeum címet viselő fejezet, amihez mindjárt három tanulmány is született: a digitális tartalmak előállításáról, az Iskolai közösségi szolgálat kínálatbővítéséről, és egy kéziratos mesegyűjteményről 1925-ből. Ugyanígy újítás az Életút című nagy egység, amely olyan közismert személyiségekkel foglalkozik, mint Vásárhelyi Vera, Barzó András, vagy a közművelődésből egykor jól ismert puzzle ember, L. Tóth László, aki mindjárt két tanulmányt is kapott.

A múzeumigazgató büszkén emelte ki, hogy csak a pandémia alatt több mint 200 publikáció született és jelent meg a munkatársai tollából, igazolva, milyen komoly tudományos munka folyik a társintézményekben, még ha abból a közönség már csak a végeredményt láthatja. Minden követ meg is mozgat, hogy a múzeumi évkönyvek nyomtatásban, nem pedig online legyenek elérhetők.

A folytatásban dr. Kovács Zoltán gyógyszerész jelentette be, hogy a Szent István út 10-es szám alatti Kazay Gyógyszertár a napokban az anyamúzeumnak ajándékozta a régi, patinás, mintegy száz esztendős patikabútorzatát. – A megőrzésük dr. Szűcs József érdeme, aki 50 éven át vezette a gyógyszertárat, gondozta a bútorzatot, jól tudva, hogy a darabjai Nyíregyházán a hetedik legrégebbi berendezési tárgyak. Idén januárban adta át nekem a stafétabotot, és közösen a gyógyszertár felújításának részleteit is átbeszéltük. Abban az első pillanatban egyetértettünk, hogy ennek az értéknek méltó helyet kell találni, mert nem csak nyíregyházi viszonylatban különleges, az országban is kevés hasonló van. Örömmel vettük, hogy a Jósa András Múzeum fogadóképesnek bizonyult, mert így mi is lelkiismeret-furdalás nélkül el tudjuk készíteni a város egyik legszebb, legmodernebb eladóterét – hallhattuk. Mindezzel párhuzamosan az akció további hozományaként a patika 1914-ben induló történetét feltáró kutatás is kezdődött. Sok levéltári adat előkerült, amit az új apotéka a régi kézzel festett üvegekkel együtt a leendő házi kiállítóterében is be kíván majd mutatni. Hogy milyen történelmi jelentőségű érték került most a múzeum birtokába, – a Széchenyi utcai Angyal patika korábban megszerzett bútorzatát kiegészítendően –, arról Mohácsi Endre, a múzeumi Történeti Osztályának vezetője tartott rövid prezentációt.