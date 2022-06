– A férjem vetette fel az ötletet, és megkérdezte, mi lenne, ha elkezdenénk kürtőskalácsot sütni? A nyugdíjunkat kiegészíthetnénk vele – mondta, nekem pedig egyetlen kikötésem volt csak: az, hogy parázson süssük. Erdélyben is így készítik, ez az eredeti változat, ezért ragaszkodtam ehhez – mesélte lapunknak a tákosi Simon Józsefné.



Megosztják a munkát



A házaspár több hónapos tanulás és gyakorlás után nemrégiben nyitotta meg a kürtőskalács sütödét a 41-es főút mellett, a sütőt pedig Erdélyből rendelték, s onnan kapták meg az eredeti receptet is.



– Kókuszos, vaníliás, kakaós, fahéjas és diós kaláccsal kezdtünk, azóta pedig egy hatodik íz is megszületett, így már mákosat is készítünk. Igaz ugyan, hogy kevesebben kérik, mint a többi fajtát, de aki szereti a mákot, biztosan ezt választja – mondta Simon Józsefné, akitől azt is megtudtuk, hogy ezt a munkát egy ember nem tudja ellátni, a parázson sült kürtőskalácshoz legalább ketten kellenek. – Én készítem el a tésztát, majd feltekerem a hengerekre, a férjem pedig a parázsért felel. Összedolgozunk, s jól működik köztünk a munkamegosztás – mondta mosolyogva.



Ma már hungarikum



A napjainkban sok helyen kapható finomságra mint forró parázs fölött forgatott, fadorongon sült süteményre először egy heidelbergi kéziratban utalnak 1450 körül. A kürtőskalács egyszerre székely, erdélyi és magyar sütemény, különösen Székelyföldön kedvelik. Régebben főleg ünnepi alkalmakra készítették, fogyasztása ma már a mindennapok részévé vált.



Készítése során az édes kelt tésztából sodort tésztaszalagot csonkakúp alakú sütődorongra tekerik fel úgy, hogy a tésztacsíkok széle egymásra tapadjon, ezt kristálycukorba hengergetik és faszénparázs fölött megsütik. A kalácsra tapadt cukor karamellizálódik, és fényes, ropogós bevonatot képez. Miután a finomság megsült, a még forró kalácsot megforgatják cukorral kevert kakaóporban vagy apróra tört dióbélben, mogyoróban, mákban, de elterjedt változat a kókuszos, vagy vaníliás és natúr ízesítés is.



A hagyományos változat készítési módja a 20. század elejére tisztult le. Ez kizárólag parázson sütve készülhet, összetevői között csakis szacharóz, búzaliszt, tej, vaj, tojás, élesztő és só szerepelhet, utóborítása sem lehet más, mint darált, aprított dió, mandula, fahéjpor, vagy természetes vaníliapor felhasználásával készült vaníliás cukor. Az édesség 2015-ben bekerült a Magyar Értéktárba. A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület kezdeményezte, hogy az unió magyar termékként vegye nyilvántartásba a süteményt, ami 2015. december 3-án hungarikum lett.