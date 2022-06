– Ebben az évadban már nem kellett elhalasztanunk bemutatókat, a járvány azonban még éreztette a hatását: kevesebben mertek közösségbe menni, így a színházlátogatók száma is megcsappant. A covid előtti években tartósan 100 ezer fölött volt a nézőszám, míg ezúttal közel 79 ezren látták az előadásokat, és a bérleteseink száma is jóval elmaradt a járványt megelőző évitől: 12240 – így összegezte a számok nyelvén a mögöttünk hagyott évadot a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója. Kirják Róbert a kedden tartott évadzáró társulati ülésen elmondta: január-február környékén már kezdtek visszatérni a nézők, de tudják, ezen a téren is sok még a feladat.

– Köszönöm a színház minden dolgozójának, hogy hősiesen, időnként fogcsikorgatva végigcsinálták a mögöttünk lévő időszakot, de nem árulok zsákbamacskát: nem vagyunk túl a nehezén. Ahhoz, hogy gazdaságilag egyensúlyba kerüljünk, a lehető legtöbb bérletet és színházjegyet kell eladnunk, így nincs más választásunk: fantasztikus előadásokat kell létrehoznunk. Ehhez minden adott, az új évad bemutatói ezt lehetővé teszik – tette hozzá (a következő évad repertoárjáról hamarosan részletesen olvashatnak).

Nagy hegyeket kell megmászni

– Irgalmatlanul kemény évad volt, amit minden fellengzősség nélkül nevezhetünk történelminek – így fogalmazott a színház művészeti vezetője, Horváth Illés, aki hozzátette: a sikeres produkciók nemcsak országos, de nemzetközi ismertséget is szereztek a színháznak.

– Úgy érzem, az évadok nagyon gyorsan elpörögnek, ahogy az életünk is, így érdemes fontos dolgokat csinálni, s nagy hegyeket megmászni. Több előadásunk is beleillik ebbe a sorba: így például az Alszanak a halak?, ami nemes és nehéz vállalkozás volt, és aminek sikerét az is jelzi, hogy a MOST Fesztiválra meghívást kapott. Feszültségteremtő pontossággal készült a Várj, míg sötét lesz, amelyben Pati (Kuthy Patrícia) mellett Zolka (Tóth Zolka) is remekelt. Köszönet mindenkinek, aki a Legénybúcsút ekkora energiákkal tolja, a szereplők humorának és profizmusának köszönhetően a darab óriási siker, ahogy Keresztes Attila rendezése, a Kurázsi mama és gyermekei is. Az Idétlen időkig a bizonyíték arra, hogy ez a társulat mindenre képes, s hogy Broadway-színvonalon tudunk teljesíteni, és ez mások mellett a főszereplő, Gulácsi Tamás alakításáról is elmondható.

– Boldoggá és bizakodóvá tesz, hogy vannak olyan nézőink, akik szeretik az eszköztelenebb előadásokat, így például a Cseresznyéskertet, és nagy büszkeség, hogy a Nemzeti Színházban is óriási sikert aratott a Közellenség. Fontos, hogy új rendezőkkel is dolgozzatok, mint ahogy az is, hogy a társulatot jól ismerő szakemberek is vissza-visszatérjenek, mert így születhetnek olyan csodák, mint amilyen Márti (Szabó Márta) alakítása az Augusztus Oklahomában című előadásban. Jó ízléssel és sodró lendülettel készítettük el a szilveszteri gálát, aminek révén egymilliónál is többen ismerték meg a színházunk nevét, nagyjátékfilmünk, a Lélekpark fogadtatása pedig minden várakozásunkat felülmúlta, arra pedig mindannyiunknak büszkének kell lennünk, hogy a portói filmfesztiválon Lackó (Horváth László Attila) kapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat – magyar színésznek ez eddig soha nem sikerült.